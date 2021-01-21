На Кубани окончательно оправдали мужчину, который признавался в убийстве ребенка и рисовал схемы с телом на гаражах

В июне 2016 года в поселка Звезда в Ленинградском районе пропала восьмилетняя девочка. В конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились схемы, сообщающие о том, где находится тело ребенка. Следователи изучили их и нашли останки. Затем они установили причастность 63-летнего местного жителя Николая Мишина к убийству.

Мужчина признался в преступлении и рассказал, что девочка забегала к нему во двор и отвлекала от работы. Он ударил ее молотком и убил. После этого мужчина вывез тело в соседний поселок и закопал. Он также рассказал, что сам составлял схемы. Однако когда пенсионера отправили в СИЗО, он передумал и отказался от своих показаний. По словам мужчины, ребенка убил его брат, умерший в 2018 году: родственник был нездоров и оставил записку со схемой, где спрятал тело. Мишин решил помочь следствию и разместил схемы на гаражах.