На Кубани окончательно оправдали мужчину, который признавался в убийстве ребенка и рисовал схемы с телом на гаражах
20 января Краснодарский краевой суд огласил приговор мужчине, которого обвиняли в убийстве девочки
В июне 2016 года в поселка Звезда в Ленинградском районе пропала восьмилетняя девочка. В конце января 2020 года в одном из соседних населенных пунктов на нескольких зданиях появились схемы, сообщающие о том, где находится тело ребенка. Следователи изучили их и нашли останки. Затем они установили причастность 63-летнего местного жителя Николая Мишина к убийству.
Мужчина признался в преступлении и рассказал, что девочка забегала к нему во двор и отвлекала от работы. Он ударил ее молотком и убил. После этого мужчина вывез тело в соседний поселок и закопал. Он также рассказал, что сам составлял схемы. Однако когда пенсионера отправили в СИЗО, он передумал и отказался от своих показаний. По словам мужчины, ребенка убил его брат, умерший в 2018 году: родственник был нездоров и оставил записку со схемой, где спрятал тело. Мишин решил помочь следствию и разместил схемы на гаражах.
24 ноября 2020 года коллегия присяжных в Краснодарском краевом суде посчитала недоказанными события, которые были описаны в обвинении, и вынесла оправдательный вердикт. Мужчину освободили из-под стражи. В своем последнем слове Мишин сказал, что присяжные приняли верное решение и он невиновен.
20 января стало известно, что суд постановил приговор и признал Мишина невиновным на основании вердикта присяжных. Решение может быть обжаловано в течение 10 дней с момента оглашения, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.