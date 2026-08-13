Где в Краснодаре продают бензин и дизель 13 августа: список работающих АЗС

Краснодарский край

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  • © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру
    © Фото Александры Прохоренковой-Аксеновой, Юга.ру

Чиновники рассказали, где в Краснодаре можно заправиться 13 августа

13 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в четверг в городе работают 71 АЗС. При этом ситуация на заправках в течение дня может меняться, поэтому данные актуальны на момент подготовки сводки.

Топливо распределено следующим образом:

  • АИ-92 — на 45 АЗС;
  • АИ-95 — на 44 АЗС;
  • АИ-100 — на 9 АЗС;
  • дизельное топливо — на 67 АЗС.

Еще 35 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 закрыты на ремонт.

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Где можно заправиться

  • «Роснефть» — трасса Краснодар — Кропоткин в направлении из Краснодара к хутору Ленина, улицы Котовского, Ростовское шоссе, Дзержинского, Лукьяненко, район станицы Елизаветинской, Кубанская Набережная и Крупской.
  • «Лукойл» — Уральская, Восточно-Кругликовская, Дзержинского, Ростовское шоссе, Российская, Мирный проезд, Тополиная, Западный обход, Коммунаров и Ставропольская.
  • «Газпром» — Мачуги, Дзержинского, Красных Партизан, Российская, Ростовское шоссе и Ейское шоссе.
  • «Газпромнефть» — Селезнева, Уральская, трасса Краснодар — Кропоткин в направлении от хутора Ленина к Краснодару, трасса Краснодар — Кропоткин в районе хутора Ленина, Кирилла Россинского, Евдокимовская, 1-я Дорожная, Калинина, Западный обход, Восточно-Кругликовская, Евдокии Сокол, Суворова и Ялтинская.
  • Rusoil — Дальняя, Бабушкина, Ростовское шоссе, Уральская, Дзержинского и Пластунская.
  • «Татнефть» — Ростовское шоссе.
  • VP — район поселка Индустриального.
  • «СитиОйл» — Мачуги и Ростовское шоссе.
  • Teboil — Российская, Сормовская и Красных Партизан.
  • «Уфимнефть» — Дзержинского, Солнечная и Восточный обход.
  • Atan — 1-я Дорожная, хутор Ленина и Красных Партизан.
  • «КТК» — улица Александра Покрышкина.
  • «Ирбис» — улица Степана Разина.
  • PNB — Монтажников и Шевченко.
  • «Сивнефть» — Уральская.
  • «Партнер» — Уральская.
  • «ОПТИ» — Красных Партизан.
  • Petrol — 70-летия Октября.

На некоторых работающих АЗС собственники ввели ограничения на отпуск топлива. В таких случаях заправиться можно только в бак автомобиля — отпуск топлива в канистры не производится.

Напомним, 3 августа власти Краснодара перестали публиковать списки работающих АЗС и сообщать о наличии топлива на них, а 12 августа — возобновили.

Как писали Юга.ру, власти Сочи призвали жителей не покупать бензин впрок и пересаживаться на электрички.

Автомобили Краснодар Нефть СВО Топливо

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