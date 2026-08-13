Где в Краснодаре продают бензин и дизель 13 августа: список работающих АЗС

Чиновники рассказали, где в Краснодаре можно заправиться 13 августа

13 августа телеграм-канал «МЦУ Краснодар» сообщил, что утром в четверг в городе работают 71 АЗС. При этом ситуация на заправках в течение дня может меняться, поэтому данные актуальны на момент подготовки сводки.

Топливо распределено следующим образом:

АИ-92 — на 45 АЗС;

АИ-95 — на 44 АЗС;

АИ-100 — на 9 АЗС;

дизельное топливо — на 67 АЗС.

Еще 35 АЗС временно не отпускают топливо, а 9 закрыты на ремонт.