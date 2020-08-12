В парке «Краснодар» началась вторая срезка шалфея

В пресс-службе парка «Краснодар» гостей и жителей краевой столицы пригласили прогуляться по Трассированному саду. Сегодня там сильный аромат шалфея — срезанный пахнет больше цветущего.

«Да-да, сегодня началась вторая срезка шалфея. Поэтому не пугайтесь и не ругайте тех моих гостей, которые гуляют с ароматными букетами. И жду вас на ароматерапию», — сообщили в инстаграме парка.