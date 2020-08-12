В парке «Краснодар» началась вторая срезка шалфея

Краснодарский край

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Парк «Краснодар» 12 августа сообщил о срезке шалфея в саду

В пресс-службе парка «Краснодар» гостей и жителей краевой столицы пригласили прогуляться по Трассированному саду. Сегодня там сильный аромат шалфея — срезанный пахнет больше цветущего.

«Да-да, сегодня началась вторая срезка шалфея. Поэтому не пугайтесь и не ругайте тех моих гостей, которые гуляют с ароматными букетами. И жду вас на ароматерапию», — сообщили в инстаграме парка.

Смотрите фоторепортаж:

Напомним, ежегодно шалфей в парке «Краснодар» начинает цвести в мае. В течение нескольких недель цветение продолжается, после чего растения обрезают. Первый раз шалфей отцвел в начале июня — цветы бесплатно раздавали прохожим. Второй раз в этом году кусты зацвели 13 июля.

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Сегодня отличный день для того чтобы прогуляться по моему Терассированному саду! ⠀ Ведь аромат свеже-срезанного шалфея во много раз сильнее цветущего✨ ⠀ Да-да, сегодня началась вторая срезка шалфея. Поэтому не пугайтесь и не ругайте тех моих гостей, которые гуляют с ароматными букетами������ ⠀ И жду вас на ароматерапию������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого

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