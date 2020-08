В парке «Краснодар» началась вторая срезка шалфея

View this post on Instagram

Сегодня отличный день для того чтобы прогуляться по моему Терассированному саду! ⠀ Ведь аромат свеже-срезанного шалфея во много раз сильнее цветущего✨ ⠀ Да-да, сегодня началась вторая срезка шалфея. Поэтому не пугайтесь и не ругайте тех моих гостей, которые гуляют с ароматными букетами������ ⠀ И жду вас на ароматерапию������ ⠀ @officialparkkrasnodar ������������������ ⠀ #ПаркКраснодар #ПаркГалицкого