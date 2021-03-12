В последний рабочий день недели в Краснодаре будет холодно и ветрено, а в Новороссийске – ураган
Синоптики представили прогноз погоды в Краснодарском крае на 12 марта
Напомним, накануне утром в Краснодаре пошел снег, который закончился только к вечеру. Город встал в 10-балльные пробки. Неблагоприятные природные явления наблюдались и в других районах края.
Так, в Новороссийске начался ураган, в городе ввели режим повышенной готовности. Из-за непогоды между Новороссийском и Геленджиком запретили ездить грузовикам. Вечером режим повышенной готовности начал действовать и в Геленджике.
По данным кубанских синоптиков, в Краснодаре 12 марта существенные осадки не прогнозируются. Температура воздуха ночью -9…-7 °С, днем 0…2 °С. Ветер 7-12 м/с, с порывами до 18 м/с. Согласно сервису «Яндекс. Погода», в 7:46 в краевом центре было -5 °С (ощущается как -13 °С), что на 13 °С ниже климатической нормы.
В целом по краю в пятницу ожидается снег и мокрый снег. Ветер 7-12 м/с, местами порывы достигнут 15-20 м/с. Температура воздуха днем -3…+2 °С, в юго-восточных предгорьях до -6…-4 °С.
На Черноморском побережье местами осадки в виде снега, мокрого снега, на дорогах гололед. Ветер 15-20 м/с, с порывами до 23-28 м/с. Днем столбики термометров покажут -1…+4°С.
В Новороссийске утром ураган. Порывы ветра достигнут 30-35 м/с, днем стихнет до 13-18 м/с, однако местами ожидаются 18-23 м/с.