В последний рабочий день недели в Краснодаре будет холодно и ветрено, а в Новороссийске – ураган

Напомним, накануне утром в Краснодаре пошел снег, который закончился только к вечеру. Город встал в 10-балльные пробки. Неблагоприятные природные явления наблюдались и в других районах края.

Так, в Новороссийске начался ураган, в городе ввели режим повышенной готовности. Из-за непогоды между Новороссийском и Геленджиком запретили ездить грузовикам. Вечером режим повышенной готовности начал действовать и в Геленджике.