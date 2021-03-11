В Краснодаре прогнозируют снег и небольшой мороз

По прогнозам синоптиков, 11 марта в Краснодаре и по краю ожидается снег и минусовая температура

По данным сервиса «Яндекс. Погода», утром в Краснодаре пасмурно. В 8:00 столбики термометра показали -1 °С, однако ощущается как -9 °С. Ветер умеренный — 6,9 м/с, с порывами до 12,7 м/c.

Днём в городе будет -1…0 °С (по ощущениям -10 °С). Порыва ветра достигнут 13-18 м/с. Вечером похолодает до -3…-1 °С, а ночью будет -7…-4 °С. Также в Краснодаре ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.