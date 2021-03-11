В Краснодаре прогнозируют снег и небольшой мороз

Краснодарский край

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По прогнозам синоптиков, 11 марта в Краснодаре и по краю ожидается снег и минусовая температура

По данным сервиса «Яндекс. Погода», утром в Краснодаре пасмурно. В 8:00 столбики термометра показали -1 °С, однако ощущается как -9 °С. Ветер умеренный — 6,9 м/с, с порывами до 12,7 м/c.

Днём в городе будет -1…0 °С (по ощущениям -10 °С). Порыва ветра достигнут 13-18 м/с. Вечером похолодает до -3…-1 °С, а ночью будет -7…-4 °С. Также в Краснодаре ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега и снега.

Небольшие осадки в виде мокрого снега и снега ожидаются и по краю, уточнили в краснодарском гидроментцентре. В некоторых районах осадки умеренные. Днем возможна метель. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем -3…+2 °С.

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На Черноморском побережье переменная облачность. Утром и днем будет идти мокрый снег и снег. На участке от Джубги до Магри прогнозируется гололед. Ветер 12-14 м/с, местами порывы 18-23 м/с, в Новороссийске порывы до 28 м/с. Днем на участке Анапа — Геленджик ветер будет 12-17 м/с, с порывами 20-25 м/с, а в Новороссийске порывы достигнут 28-33 м/с. Температура воздуха днем -2…+3 °С.

Напомним, к конце рабочей недели на Кубань придут морозы до -15 °С и сильный ветер.

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В Краснодаре прогнозируют снег и небольшой мороз
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