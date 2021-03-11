Жителей Новороссийска предупредили о штормовом ветре
В Новороссийске 11 марта прогнозируют ураганный ветер и обледенение судов
Администрация Новороссийска предупредила местных жителей, что в городе сохраняется сильный ветер, порывы могут усилиться до 27-32 м/с.
Синоптики прогнозируют парение моря и обледенение судов. Волны достигнут 1,3-2 метра в высоту. На участке Анапа — Джубга метель приведет к ухудшению видимости до 1-2 км. Кроме того, на дорогах будет гололедица.
Жителей и гостей Новороссийска попросили без необходимости не выходить из дома и следить за сообщениями СМИ.
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По данным сервиса «Яндекс.Погода», днем в Новороссийске пройдет снег с дождем. Столбики термометров покажут -1…0 °С. Вечером будет небольшая облачность и -2…-1 °С, а ночью похолодает до -5…-3 °С.
Как писали Юга.ру, сильный ветер сохранится в Новороссийске до конца недели.