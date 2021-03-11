Жителей Новороссийска предупредили о штормовом ветре

В Новороссийске 11 марта прогнозируют ураганный ветер и обледенение судов

Администрация Новороссийска предупредила местных жителей, что в городе сохраняется сильный ветер, порывы могут усилиться до 27-32 м/с.

Синоптики прогнозируют парение моря и обледенение судов. Волны достигнут 1,3-2 метра в высоту. На участке Анапа — Джубга метель приведет к ухудшению видимости до 1-2 км. Кроме того, на дорогах будет гололедица.

Жителей и гостей Новороссийска попросили без необходимости не выходить из дома и следить за сообщениями СМИ.