Адыгея потратит около 1,8 млрд рублей на здравоохранение в 2021 году
В Адыгее в 2021 году начнется модернизация первичного звена здравоохранения
Власти Адыгеи собираются потратить около 1,8 млрд рублей на здравоохранение в следующем году. При этом господдержка республики увеличилась почти на треть — до 413,5 млн рублей.
В виде субсидий на реализацию региональной программы модернизации первичного звена здравоохранения выделено 254,2 млн рублей, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи Мурата Кумпилова.
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Программа рассчитана на 2021-2025 годы с общим объемом финансирования почти 1,5 млрд рублей. В нее попали 10 медицинских учреждений. В рамках программы запланированы строительство, ремонт поликлиник, ФАПов, врачебных амбулаторий, оснащение их новым оборудованием, приобретение автомобилей для медорганизаций.
«Эти средства будут направлены на решение важных задач по развитию первичного звена здравоохранения республики, что имеет большое значение для повышения качества медицинских услуг. Это особенно важно в условиях пандемии», — отметил Мурат Купилов.
Кроме запланированных средств, в 2021 году из госбюджета могут выделяться и дополнительные средства на поддержку жителей Адыгеи.
«В постановлении Госдумы о принятии бюджета в третьем чтении мы поручили Правительству при необходимости обеспечить регионам в 2021 году дополнительную поддержку на уровне, который должен быть не ниже этого года», — пояснил член бюджетного комитета Госдумы, депутат от Адыгеи Владислав Резник.
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