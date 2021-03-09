Экономическое развитие Адыгеи обсудят члены Совета Федерации

Адыгея

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В Адыгее в марте пройдет выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное экономическому развитию региона

Мероприятие состоится 10–11 марта. В выездном заседании примут участие зампредседателя комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, сенаторы от Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Участники заседания ознакомятся с объектами, построенными и отремонтированными по индивидуальной программе развития региона — учреждениями культуры в Тахтамукайском районе, объектами здравоохранения в Майкопе, автодорогой Даховская — плато Лагонаки, а также побывают в центре «Мой бизнес».

Кроме того, 11 марта в Белом доме обсудят итоги первого года реализации индивидуальной программы и задачи на предстоящий период, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.

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Как писали Юга.ру, индивидуальная программа социально-экономического развития Адыгеи на 2020–2024 годы была утверждена в апреле 2020 года. По программе республика получит из госбюджета 5 млрд рублей.

Напомним, в Адыгее 4 марта состоялось торжественное открытие нового корпуса Майкопской городской детской поликлиники, здание для которой приобрели по индивидуальной программе социально-экономического развития.

Мурат Кумпилов Совет Федерации Экономика

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