Экономическое развитие Адыгеи обсудят члены Совета Федерации

В Адыгее в марте пройдет выездное заседание комитета Совета Федерации, посвященное экономическому развитию региона

Мероприятие состоится 10–11 марта. В выездном заседании примут участие зампредседателя комитета СФ по экономической политике Алексей Русских, сенаторы от Адыгеи Олег Селезнев и Мурат Хапсироков.

Участники заседания ознакомятся с объектами, построенными и отремонтированными по индивидуальной программе развития региона — учреждениями культуры в Тахтамукайском районе, объектами здравоохранения в Майкопе, автодорогой Даховская — плато Лагонаки, а также побывают в центре «Мой бизнес».

Кроме того, 11 марта в Белом доме обсудят итоги первого года реализации индивидуальной программы и задачи на предстоящий период, сообщили в пресс-службе главы Адыгеи.