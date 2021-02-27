Контрольно-счетная палата Адыгеи проверила, как использовали 2,3 млрд бюджетных рублей в 2020 году

26 февраля председатель контрольно-счетной палаты Адыгеи доложил о деятельности ведомства в 2020 году

Глава республики Мурат Кумпилов встретился с председателем контрольно-счетной палаты региона Павлом Стаценко. Кумпилов отметил, что палата вносит серьезный вклад в укрепление финансовой дисциплины и что от ее деятельности зависит эффективность стоящих перед Адыгеей задач.

«Адыгея участвует в реализации нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы социально-экономического развития. Нам важно повысить эффективность работы, исключить все факторы, мешающие достижению высоких результатов», — сказал он.

В свою очередь, Стаценко отчитался, что за 2020 год ведомство провело семь контрольных мероприятий, три из которых завершат в первом полугодии 2021 года. Также специалисты проверили использование 2,3 млрд бюджетных рублей и имущества стоимостью 1,3 млрд рублей.

Кроме того, в прошлом году составили 64 акта, 21 представление и 1 предписание и подготовили 26 заключений на проекты нормативно-правовых актов Адыгеи. Возмещенные средства поступили в доход республиканского бюджета.

В пресс-службе администрации главы отметили, что в рейтинге Министерства финансов РФ, в разделе «Финансовый контроль» за 2020 год, Адыгея и еще девять субъектов получили максимальный балл по степени открытости бюджетных данных.

Как писали Юга.ру, 26 февраля стало известно, что республика получит еще почти 3,5 млрд рублей на строительство и ремонт дорог.