В Сочи попытаются приостановить строительство многоквартирных домов

Напомним, в 2017 году власти Сочи объявили, что в генеральный план города внесут изменения. Тогда сообщалось, что разработка нового проекта уже идет. В марте 2020-го в администрации курорта заявили, что корректировку планируется сделать в течение двух лет. Тогда же в правила землепользования и застройки внесли изменения, чтобы исключить незаконное строительство на территории Сочи. В частности площадь застройки для индивидуальных жилых домов ограничили 500 кв. метрами.

6 марта 2021 года в администрации Краснодарского края сообщили, что на курорте перестанут выдавать разрешения на возведение многоквартирных домов (МКД). Это ограничение будет действовать до тех пор, пока не утвердят новый генплан города, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Это нужно, чтобы упорядочить застройку и в дальнейшем комплексно развивать курорт.

«Последние 10-15 лет Сочи крайне активно застраивался. Не всегда этот процесс находился под жестким контролем. В результате мы получили огромное количество объектов точечной застройки, самостроев и при этом острую нехватку школ, детских садов, объектов спортивной инфраструктуры», — резюмировал глава региона.