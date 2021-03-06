В Сочи попытаются приостановить строительство многоквартирных домов
В администрации Краснодарского края 6 марта сообщили о планах ограничить застройку в Сочи
Напомним, в 2017 году власти Сочи объявили, что в генеральный план города внесут изменения. Тогда сообщалось, что разработка нового проекта уже идет. В марте 2020-го в администрации курорта заявили, что корректировку планируется сделать в течение двух лет. Тогда же в правила землепользования и застройки внесли изменения, чтобы исключить незаконное строительство на территории Сочи. В частности площадь застройки для индивидуальных жилых домов ограничили 500 кв. метрами.
6 марта 2021 года в администрации Краснодарского края сообщили, что на курорте перестанут выдавать разрешения на возведение многоквартирных домов (МКД). Это ограничение будет действовать до тех пор, пока не утвердят новый генплан города, заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев. Это нужно, чтобы упорядочить застройку и в дальнейшем комплексно развивать курорт.
«Последние 10-15 лет Сочи крайне активно застраивался. Не всегда этот процесс находился под жестким контролем. В результате мы получили огромное количество объектов точечной застройки, самостроев и при этом острую нехватку школ, детских садов, объектов спортивной инфраструктуры», — резюмировал глава региона.
Мэр Сочи Алексей Копайгородский уточнил, что мера по ограничению застройки МКД начнет действовать в ближайшие четыре месяца. Также изменятся условия, по которым будут выдавать разрешения на возведение индивидуальных жилых домов: теперь их площадь не должна превышать 300 кв. метров, а высота — 12 метров.
Кроме того, глава курорта анонсировал, что станет обязательным соблюдение местных градостроительных нормативов в отношении возведения новых хозпостроек, гостиниц и земельных участков под ними. Так, нежилые объекты гостиничного назначения должны быть обеспечены инженерной, дорожной и социальной инфраструктурой, а прилегающая территория — благоустроена.
В пресс-службе краевой администрации подчеркнули, что ограничения не будут распространяться «на уже действующие договоры комплексного развития территории, разрешения на строительство объектов, финансирование которых осуществляется за счет средств федерального, регионального или местного бюджетов (…) и на масштабные инвестсоглашения».
Власти Кубани не первый год пытаются бороться с незаконной застройкой в Сочи. Ранее Юга.ру писали, что в 2018 году на курорте снесли 152 здания, признанных незаконными, в 2019-м собирались отправить под снос еще 54 объекта, в 2020-м в городе выявили еще 290 нелегальных постройки.