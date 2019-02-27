Судью из Сочи лишили статуса за узаконивание самостроев

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края лишила судью Адлерского районного суда Сочи Александра Якименко судейского статуса. Он рассматривал дела об узаконивании самостроев

Нарушения в работе Якименко выявила проверка деятельности райсуда. Совет судей края представил в ККС данные о 27 гражданских делах, которые рассматривал судья. Решения по этим делам были отменены вышестоящими инвенциями.

Дела касались узаконивания многоквартирных домов на землях сельхозназначения и ИЖС, которые не предназначены для строительства многоэтажек. Совет судей выяснил, что Якименко во время рассмотрения дел мешал мэрии города обжаловать эти решения. В частности, не извещал администрацию о заседаниях, иногда вообще не привлекал муниципалитет в процесс, а после вынесения судебного акта затягивал выдачу решения, сообщается на сайте коллегии.

«За совершение дисциплинарного проступка судья Якименко привлечен к дисциплинарной ответственности, на него наложено дисциплинарное взыскание в виде досрочного прекращения полномочий с лишением седьмого квалификационного класса, за что все 16 членов коллегии, принимавших участие в заседании проголосовали единогласно», — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы мэрии Сочи, по решению суда на курорте должно быть снесено 54 крупных объекта, которые ранее узаконивали те же судебные органы. Застройщики предпринимают всяческие попытки воспрепятствовать решению суда.

«К сожалению, самый распространённый метод — использовать людей, которых они же сами и обманули. Как правило, объекты, попавшие в списки на снос по решению суда, изначально получали разрешение на строительство индивидуального жилого дома на одну семью. Соответственно, все коммуникации рассчитаны тоже на одну семью. Более того, они не соответствуют требованиям безопасности как для самих покупателей этих квартир, так и для соседних домов», — прокомментировали в пресс-службе мэрии.