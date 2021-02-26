Краснодарский краевой суд отменил приговор адвокату Беньяшу
В Краснодарском краевом суде 26 февраля рассмотрели апелляционную жалобу по делу адвоката Михаила Беньяша
Напомним, адвоката задержали 9 сентября 2018 года в Краснодаре в день проведения несогласованного митинга против пенсионной реформы. После задержания Беньяш заявил, что его избили.
Против юриста завели два уголовных дела. Первое — по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) — возбудили из-за того, что в мае на заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи». Это дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.
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Второе дело возбудили по ст. 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Адвоката обвинили в том, что при задержании на протестной акции 9 сентября он якобы укусил за руку одного полицейского и ударил другого. Сам Беньяш утверждал, что не делал этого. В октябре 2019 года Ленинский районный суд приговорил юриста к штрафу в 30 тыс. рублей. Подробнее об этом деле можно прочитать здесь.
Адвокат обжаловал приговор и 26 февраля в Краснодарском краевом суде 26 февраля рассмотрели апелляционную жалобу. Суд отменил приговор и отправил дело на новое рассмотрение в первой инстанции, рассказал Беньяш в своем телеграм-канале.
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