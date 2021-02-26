Краснодарский краевой суд отменил приговор адвокату Беньяшу

Напомним, адвоката задержали 9 сентября 2018 года в Краснодаре в день проведения несогласованного митинга против пенсионной реформы. После задержания Беньяш заявил, что его избили.

Против юриста завели два уголовных дела. Первое — по ст. 294 УК РФ (Воспрепятствование правосудию) — возбудили из-за того, что в мае на заседании он «неоднократно перебивал, давал указания, высказывал требования и возражения против решений судьи». Это дело закрыли из-за отсутствия состава преступления.