Власти Кубани 23 февраля рассказали о ситуации на судне в Керченском проливе, где четыре дня назад моряк умер от отравления и пятеро попали в больницу

Напомним, 19 февраля в водах Керченского пролива судно под флагом Панамы подало сигнал бедствия: на сухогрузе April отравились пять моряков и один человек погиб. Судну предложили стать на якорь в порту Кавказ, но эвакуация осложнялась из-за непогоды.

20 февраля буксир снял пострадавших с борта April, их госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ с диагнозом «отравление неясной этиологии». Тело умершего моряка, гражданина Турции, оставили на судне, написал ТАСС.

По данным властей Кубани, сухогруз перевозил кремниево-железный сплав ферросилиций, который под воздействием влаги выделяет ядовитые газы. Чтобы оценить возможное распространение угрозы, на место выехали федеральные и краевые эксперты. Специалисты расследуют причины отравления экипажа.