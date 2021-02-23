После смертельного отравления экипажа сухогруза в Темрюкском районе ввели режим повышенной готовности

Краснодарский край

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Власти Кубани 23 февраля рассказали о ситуации на судне в Керченском проливе, где четыре дня назад моряк умер от отравления и пятеро попали в больницу

Напомним, 19 февраля в водах Керченского пролива судно под флагом Панамы подало сигнал бедствия: на сухогрузе April отравились пять моряков и один человек погиб. Судну предложили стать на якорь в порту Кавказ, но эвакуация осложнялась из-за непогоды.

20 февраля буксир снял пострадавших с борта April, их госпитализировали в Темрюкскую ЦРБ с диагнозом «отравление неясной этиологии».  Тело умершего моряка, гражданина Турции, оставили на судне, написал ТАСС.

По данным властей Кубани, сухогруз перевозил кремниево-железный сплав ферросилиций, который под воздействием влаги выделяет ядовитые газы. Чтобы оценить возможное распространение угрозы, на место выехали федеральные и краевые эксперты. Специалисты расследуют причины отравления экипажа.

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23 февраля в пресс-службе администрации Краснодарского края сообщили, что накануне в Темрюкском районе ввели режим повышенной готовности. Краевая комиссия по чрезвычайным ситуациям провела заседание, на котором представители МЧС, краевого министерства ГО и ЧС и администрации Темрюкского района обсудили необходимые действия оперативных служб в случае возникновения ЧП.

Начальник ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Олег Волынкин заверил, что угрозы населенным пунктам в связи с ЧП на судне в Керченском проливе нет, обстановка находится под контролем.

«Сейчас с владельцем судна ведутся переговоры о его дальнейшем использовании. Рассчитываем, что сухогруз продолжит маршрут после выздоровления экипажа и завершения расследования», — заключили в министерстве ГО и ЧС Кубани.

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Как писали Юга.ру, в январе 2020 года на судне у берегов Новороссийска умер капитан теплохода «Оттилия», а спустя несколко дней в таганрогском заливе нашли мертвым капитана теплохода «Морозовск».

МЧС Отравления смерть Судоходство Темрюкский район

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После смертельного отравления экипажа сухогруза в Темрюкском районе ввели режим повышенной готовности
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