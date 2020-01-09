В Новороссийске капитан теплохода «Оттилия» умер в своей каюте

По данным следствия, теплоход «Оттилия», зарегистрированный в Новороссийске, 8 января был пришвартован у причала «Порт». Днем на судно вызвали скорую помощь: стало плохо капитану — 70-летнему местному жителю, сообщили 9 января порталу Юга.ру в пресс-службе Южного следственного управления на транспорте СК РФ. Мужчину пытались реанимировать, однако спасти его не удалось. Капитан корабля скончался в своей каюте.

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев и занимаются выяснением обстоятельств произошедшего. Причину смерти мужчины установит судебно-медицинская экспертиза.

Как писали Юга.ру, в 2016 году на том же теплоходе нашли тело 54-летнего матроса — жителя Ленинградского района.