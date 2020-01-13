На реке Дон капитан теплохода умер в своей каюте

Ростовская область

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В Ростове-на-Дону в январе назначили проверку после смерти капитана на теплоходе «Морозовск»

На теплоходе «Морозовск», который проходил по Таганрогскому заливу, 12 января нашли тело 67-летнего капитана. Он скончался в своей каюте. По предварительным данным, ранее мужчина часто жаловался на боль в сердце. Следователи Южного следственного управления на транспорте (ЮСУТ) СК России начали доследственную проверку.

Специалисты ведомства осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщили в пресс-службе ЮСУТ СК России.

Напомним, 8 января на судне у берегов Новороссийска умер капитан теплохода «Оттилия».

Ростов-на-Дону Следственный комитет смерть Судоходство

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