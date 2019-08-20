На танкере в Черном море два моряка погибли от отравления метиловым спиртом

В ночь на 20 августа капитан панамского танкера «Магус» запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом. Один из моряков умер на судне, второго утром доставили на берег, однако по пути он скончался, не выходя из комы, пишет RT.

Всего на судне находилось 35 человек, при этом оба моряка — граждане Украины, сообщил «Интерфакс».