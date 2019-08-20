На танкере в Черном море два моряка погибли от отравления метиловым спиртом
В районе Тамани 20 августа на танкере под флагом Панамы отравились двое граждан Украины
В ночь на 20 августа капитан панамского танкера «Магус» запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом. Один из моряков умер на судне, второго утром доставили на берег, однако по пути он скончался, не выходя из комы, пишет RT.
Всего на судне находилось 35 человек, при этом оба моряка — граждане Украины, сообщил «Интерфакс».
По данным сайта MarineTraffic, который предоставляет в режиме реального времени информацию о движении судов и их текущем местонахождении в портах, «Магнус» — нефтеналивной танкер, построенный в 1993 году. Сейчас он находится в 50 км от Анапы.
Метанол — наиболее токсичное соединение среди всех спиртов. Метиловый спирт медленно окисляется в организме человека, образуя разные ядовитые вещества.
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