На танкере в Черном море два моряка погибли от отравления метиловым спиртом

Краснодарский край

Распечатать

В районе Тамани 20 августа на танкере под флагом Панамы отравились двое граждан Украины

В ночь на 20 августа капитан панамского танкера «Магус» запросил медицинскую эвакуацию для двух членов экипажа, которые отравились метиловым спиртом. Один из моряков умер на судне, второго утром доставили на берег, однако по пути он скончался, не выходя из комы, пишет RT.

Всего на судне находилось 35 человек, при этом оба моряка — граждане Украины, сообщил «Интерфакс».

По данным сайта MarineTraffic, который предоставляет в режиме реального времени информацию о движении судов и их текущем местонахождении в портах, «Магнус» — нефтеналивной танкер, построенный в 1993 году. Сейчас он находится в 50 км от Анапы.

Метанол — наиболее токсичное соединение среди всех спиртов. Метиловый спирт медленно окисляется в организме человека, образуя разные ядовитые вещества.

Анапа Отравления смерть Судоходство Тамань Украина Черное море

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: WhatsApp, Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На танкере в Черном море два моряка погибли от отравления метиловым спиртом
В Анапе приставы арестовали гидроцикл за прошлые преступления мужчины, напавшего на сотрудницу тира
Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2020 году
В Сочи иномарка сбила подростка
В Краснодаре на участке улицы Красной в конце августа вновь ограничат движение транспорта
«Чтобы Краснодар не прирос собачьей застройкой». Власти выбрали концепцию нового генплана Краснодара, которая учтет развитие соседних районов

Лента новостей

Статьи

«В России невозможно сделать масштабный проект без поддержки власти»

Интервью с продюсером Ильей Островским

Статьи

Не инвалиды, а киборги!

Как работают активные протезы и что нужно, чтобы получить их бесплатно

Стало известно, как изменится ЕГЭ в 2020 году

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале