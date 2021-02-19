На судне в Керченском проливе отравился экипаж, один человек умер

Краснодарский край, Крым

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19 февраля на судне, которое находится в водах Керченского пролива, отравились моряки

В районе пролива находится судно под флагом Панамы, принадлежащее турецкому судовладельцу April. На нем отравились пять моряков, еще один человек умер.

Владелец судна одобрил медэвакуацию. Оперативный дежурный направил к судну морской буксир «Меркурий».

Пресс-секретарь Росморречфлота Алексей Кравченко сказал ТАСС, что судну предложили перейти на якорную стоянку в акватории порта Кавказ под Темрюком. Однако эвакуация осложняется погодными условиями. Пока остается неизвестным, сколько человек находятся на борту и какое у них гражданство.

Напомним, в октябре в Керченском проливе загорелся нефтяной танкер. Три человека пропали, позже, предположительно, их останки нашли на судне.

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