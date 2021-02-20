В ростовском магазине кот свалился с потолка и разбил вино на 50 тыс. рублей
В Ростове-на-Дону камера в магазине сняла ссору двух котов, в результате которой один из них свалился с потолка
В сети 20 февраля появилось видео с камер наблюдения из алкогольного магазина в Ростове-на-Дону. На записи слышно, как где-то за потолком кричат и дерутся коты, пока трое людей разговаривают. Во время кошачьего конфликта одно животное провалилось в магазин вместе с частями потолка.
Испуганный кот несколько раз врезался в витрины и разбил бутылки с алкоголем. Чтобы прогнать животное, сотрудник магазина пнул его в сторону выхода. Ущерб составил несколько бутылок вина на сумму 50 тыс. рублей и проломленный потолок.
Директор магазина рассказал, что животные весь день ссорились, а под вечер их конфликт перерос в драку и привел к обрушению потолка. В результате падения напуганным оказался не только кот, но и продавщицы, уточнил телеканал «360».
Напомним, коты уже неоднократно попадали в новости портала Юга.ру за свою любовь забраться повыше, провалиться куда-нибудь или устроить погром. Особенно неуклюжие коты в Новороссийске, в 2020 году им много раз понадобилась помощь спасателей: один из них в январе свалился в колодец, другой в том же месяце два дня сидел на пятиметровом заборе, пока его не сняли.
В марте спасатели дважды за сутки помогали животным спуститься с крыш, а в сентябре службе спасения пришлось сломать печь, чтобы достать провалившегося в трубу кота.