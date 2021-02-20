В ростовском магазине кот свалился с потолка и разбил вино на 50 тыс. рублей

В Ростове-на-Дону камера в магазине сняла ссору двух котов, в результате которой один из них свалился с потолка

В сети 20 февраля появилось видео с камер наблюдения из алкогольного магазина в Ростове-на-Дону. На записи слышно, как где-то за потолком кричат и дерутся коты, пока трое людей разговаривают. Во время кошачьего конфликта одно животное провалилось в магазин вместе с частями потолка.

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Испуганный кот несколько раз врезался в витрины и разбил бутылки с алкоголем. Чтобы прогнать животное, сотрудник магазина пнул его в сторону выхода. Ущерб составил несколько бутылок вина на сумму 50 тыс. рублей и проломленный потолок. Директор магазина рассказал, что животные весь день ссорились, а под вечер их конфликт перерос в драку и привел к обрушению потолка. В результате падения напуганным оказался не только кот, но и продавщицы, уточнил телеканал «360».