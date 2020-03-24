Спасатели Новороссийска за сутки сняли двух котов с крыш
В Новороссийске 23 марта спасатели помогли двум котам спуститься с высоты
Первый кот забрался на балкон здания на улице Советов и не смог спуститься сам. Ему помогли спасатели.
«Спасли кота, который на улице Советов забрался на крышу балкона и мявкал», — рассказал в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Алексей Одеров.
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В тот же день другое животное забралось на крышу двухэтажного дома на улице Грибоедова. Спасатели также помогли ему.
«Март. Коты соревнуются в умении забраться на крыши и оттуда вести наблюдение... Спасатели сняли с крыши очередного бедолагу, который забрался на крышу двухэтажного дома и вопил на всю улицу», — поделился Одеров.
Домашние животные довольно часто залазят в труднодоступные места и не могут оттуда выбраться без помощи людей. Так, в ноябре 2017 года на Ставрополье слесарям пришлось разобрать днище машины, чтобы достать оттуда кота. В июне 2018 года в том же регионе спасатели достали котенка, застрявшего за кондиционером.
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В ноябре прошлого года в Новороссийске спасатели вытащили агрессивного котенка, застрявшего в машине, а 15 марта в Геленджике такса Пусечка погналась за кошкой и застряла в машине, ей помогли спасатели.