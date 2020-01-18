В Новороссийске спасли упавшего в колодец кота

Краснодарский край

Распечатать

В Новороссийске ночью 18 января спасателям поступил вызов о том, что в станице Натухаевской кот упал в колодец

О происшествии рассказала жительница одного из частных домов на улице Котовского. Она объяснила, что кот упал в колодец и самостоятельно достать она его не может. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что питомец не долетел до воды, а зацепился за ступеньку, выпирающую из стены колодцы. Спасатели при помощи доски и кошачьего корма заставили животное залезть на доску, после чего вытащили его из ямы.

«Мы рекомендуем всем закрывать колодцы крышкой, иначе в колодец могут упасть дети или те люди, которые не знают об их существовании, придя к вам в гости», — отметил в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.

Периодически животные попадают в такие места, из которых не могут выбраться самостоятельно. В октябре спасатели Новороссийска достали провалившуюся в ливневку собаку, а в ноябре — котенка, застрявшего в машине. 

Котики Новороссийск Происшествия

Если вам есть что рассказать нам, вы знаете о новости, стали свидетелем происшествия или хотите, чтобы все узнали о вашей истории — пишите нам: Telegram или на почту.

Читайте также

Новости

На Кубани в ДТП из-за гололеда погибли три человека
Бастрыкин: суды России вынесли менее 1% оправдательных приговоров в 2019 году
В Новороссийске спасли упавшего в колодец кота
Тренировочную базу ФК «Кубань» выставили на торги. Сейчас там тренируется «Урожай»
На Кубани привлекают инвестиции для реконструкции рынков
На Кубани к учебному году без замечаний приняли аварийную школу, которая может рухнуть

Лента новостей

Крещенские морозы по-кубански

Синоптик рассказал о погоде на выходных

Жители Белореченска жалуются на проблемы со здоровьем из‑за полигона ТКО

В чем там дело

Статьи

Какой вы министр?

Несерьезная игра от Юга.ру

Комментарии для сайта Cackle

Недопустимы и будут удалены комментарии, содержащие рекламу, любые нецензурные выражения, в том числе затрагивающие честь и достоинство личности (мат, оскорбления, клевета, включая маскирующие символы в виде звезд или пропуска букв), заведомо ложная или недостоверная информация, которая может нанести вред обществу (читателям), явное неуважение к обществу, государству РФ, государственным символам РФ, органам государственной власти РФ, а также любое нарушение законодательства РФ.

Реклама на портале