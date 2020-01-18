В Новороссийске спасли упавшего в колодец кота
В Новороссийске ночью 18 января спасателям поступил вызов о том, что в станице Натухаевской кот упал в колодец
О происшествии рассказала жительница одного из частных домов на улице Котовского. Она объяснила, что кот упал в колодец и самостоятельно достать она его не может. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что питомец не долетел до воды, а зацепился за ступеньку, выпирающую из стены колодцы. Спасатели при помощи доски и кошачьего корма заставили животное залезть на доску, после чего вытащили его из ямы.
«Мы рекомендуем всем закрывать колодцы крышкой, иначе в колодец могут упасть дети или те люди, которые не знают об их существовании, придя к вам в гости», — отметил в своем инстаграме начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров.
Периодически животные попадают в такие места, из которых не могут выбраться самостоятельно. В октябре спасатели Новороссийска достали провалившуюся в ливневку собаку, а в ноябре — котенка, застрявшего в машине.
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