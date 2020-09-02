В Новороссийске спасатели помогли коту, который провалился в печь

К спасателям обратилась хозяйка дома в Ейском переулке и попросила достать кота, который провалился в печную трубу и второй день не может самостоятельно вылезти. Специалисты попытались вытащить животное удавкой через трубу, но кот оказал сопротивление. Тогда спасатели слесарными инструментами сделали дырку в мечи и достали кота, рассказал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.

«Вначале хотели вытащить котю через трубу при помощи удавки, но кот оказал сопротивление. Затем спасатели при помощи слесарных инструментов проделали дыру в самой печи и вытащили кота. Берегите котов (мужиков), нас и так мало осталось!!!», — написал Одеров.

Напомним, в начале августа начальник службы спасения рассказал про енота, который два дня сидел на дереве в Новороссийске. Спасатели спустили его, но он сразу же залез обратно.