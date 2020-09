В Новороссийске спасатели помогли коту, который провалился в печь

View this post on Instagram

К обратилась хозяйка дома и попросила помощи...дело в том что кот провалился ( или залез) в печную трубу и самостоятельно от туда не может второй день вылезти... Спасатели выехали на переулок Ейский .. вначале хотели вытащить котю через трубу при помощи удавки,но кот оказал сопротивление ... Затем спасатели при помощи слесарных инструментов проделали дыру в самой печи и вытащили кота.... Берегите котов ( мужиков), нас и так мало осталось!!!