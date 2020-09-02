В Новороссийске спасатели помогли коту, который провалился в печь
В Новороссийске 2 сентября спасателям пришлось сломать печь, чтобы достать провалившегося кота
К спасателям обратилась хозяйка дома в Ейском переулке и попросила достать кота, который провалился в печную трубу и второй день не может самостоятельно вылезти. Специалисты попытались вытащить животное удавкой через трубу, но кот оказал сопротивление. Тогда спасатели слесарными инструментами сделали дырку в мечи и достали кота, рассказал начальник службы спасения Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.
«Вначале хотели вытащить котю через трубу при помощи удавки, но кот оказал сопротивление. Затем спасатели при помощи слесарных инструментов проделали дыру в самой печи и вытащили кота. Берегите котов (мужиков), нас и так мало осталось!!!», — написал Одеров.
Напомним, в начале августа начальник службы спасения рассказал про енота, который два дня сидел на дереве в Новороссийске. Спасатели спустили его, но он сразу же залез обратно.
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К обратилась хозяйка дома и попросила помощи...дело в том что кот провалился ( или залез) в печную трубу и самостоятельно от туда не может второй день вылезти... Спасатели выехали на переулок Ейский .. вначале хотели вытащить котю через трубу при помощи удавки,но кот оказал сопротивление ... Затем спасатели при помощи слесарных инструментов проделали дыру в самой печи и вытащили кота.... Берегите котов ( мужиков), нас и так мало осталось!!!