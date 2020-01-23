В Новороссийске кот два дня сидел на пятиметровом заборе, пока его не сняли спасатели

В службу спасения Новороссийска 22 января обратились с просьбой помочь коту, который застрял на заборе

В службу спасения позвонили местные жители и сообщили о том, что на заборе около школы № 34 в 13-м микрорайоне застрял кот. Спасатели выехали на место происшествия и увидели животное, сидящее на пятиметровом заборе. С помощью приставной лестницы они забрались на забор и «с трудом» достали оттуда зверя.

«Как только кота сняли, он рванул в неизвестном направлении, даже спасибо не сказал», — рассказал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.