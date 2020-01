В Новороссийске кот два дня сидел на пятиметровом заборе, пока его не сняли спасатели

View this post on Instagram

Позвонили граждане и сообщили нам что на заборе сидит кот уже два дня и не может самостоятельно слезть.... Спасатели выехали в район 34 школы , которая находится в 13 микрорайоне и при помощи приставной лестницы залезли на забор и с трудом сняли от туда котю... Котяра покидать облюбованное ,, гнездо,, явно не хотел.... Как только кота сняли ,он рванул в неизвестном направлении,даже спасибо не сказал.... Коты где хотят, там и дичь караулят !!!