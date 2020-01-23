В Новороссийске кот два дня сидел на пятиметровом заборе, пока его не сняли спасатели
В службу спасения Новороссийска 22 января обратились с просьбой помочь коту, который застрял на заборе
В службу спасения позвонили местные жители и сообщили о том, что на заборе около школы № 34 в 13-м микрорайоне застрял кот. Спасатели выехали на место происшествия и увидели животное, сидящее на пятиметровом заборе. С помощью приставной лестницы они забрались на забор и «с трудом» достали оттуда зверя.
«Как только кота сняли, он рванул в неизвестном направлении, даже спасибо не сказал», — рассказал начальник МБУ ПАСС «Служба спасения» Новороссийска Алексей Одеров в своем инстаграме.
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Юга.ру не раз рассказывали о том, как спасатели вызволяли кошек из сложной ситуации. Сотрудники спецслужб доставали их из-за кондиционера, из-под капота машины, из подвала дома. Около недели назад в Лабинске спасатели вытащили кота, застрявшего в колючей проволоке. Один из случаев спасения животного обернулся гибелью человека: летом 2019 года женщина разбилась насмерть, пытаясь снять кота с козырька крыши.
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Позвонили граждане и сообщили нам что на заборе сидит кот уже два дня и не может самостоятельно слезть.... Спасатели выехали в район 34 школы , которая находится в 13 микрорайоне и при помощи приставной лестницы залезли на забор и с трудом сняли от туда котю... Котяра покидать облюбованное ,, гнездо,, явно не хотел.... Как только кота сняли ,он рванул в неизвестном направлении,даже спасибо не сказал.... Коты где хотят, там и дичь караулят !!!
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