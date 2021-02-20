Мосгорсуд оставил в силе приговор Навальному

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20 февраля Мосгорсуд оставил в силе решение о замене Алексею Навальному условного срока по делу «Ив Роше» на реальный

Напомним, в конце декабря 2014 года Алексей Навальный получил 3,5 года условного срока по делу «Ив Роше», а его брат Олег — 3,5 года колонии общего режима. В 2017 году ЕСПЧ признал приговор произвольным и необоснованным. Подробнее про дело «Ив Роше» можно почитать тут.

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2 февраля 2021 года в Мосгорсуде прошло заседание по замене Навальному условного срока на реальный. Прокуратура настаивала, что Навальный нарушал условия испытательного срока, например, не отмечался в инспекции по месту жительства. Оппозиционер объяснял, что не мог сделать этого, так как находился в Германии, где лечился после отравления.

В итоге судья Мосгорсуда Наталья Репникова вынесла решение — условный срок Алексею Навальному заменили на 3,5 года колонии общего режима. Также ему присудили штраф 500 тыс. рублей.

Политику зачли в наказание восемь месяцев домашнего ареста. Ему предстояло отбыть в колонии 2 года 8 месяцев. До вступления приговора в силу Навальный находился в СИЗО.

16 февраля ЕСПЧ потребовал от российских властей освободить Навального из СИЗО, сославшись на 39-е правило своего регламента [судьи ЕСПЧ решили, что существует опасность для жизни политика]. Однако министр юстиции Константин Чуйченко назвал это «грубым вмешательством в деятельность судебной власти суверенного государств», сообщал РБК.

20 февраля состоялось выездное заседание в Бабушкинском суде Москвы, где рассматривалась апелляция на решение суда, а защита попросила выполнить решение ЕСПЧ и освободить Навального. Портал «Медиазона» вел онлайн-трансляцию из зала.

Фоторепортаж Юга.ру:

Судья Дмитрий Балашов оставил в силе решение о замене условного срока на реальный. Однако зачел в срок приговора полтора месяца, проведенные Навальным под домашним арестом с декабря 2014 по февраль 2015 года.

«Полтора месяца скинули, нормально уже!» — прокомментировал Навальный решение суда.

Таким образом, оппозиционер должен будет провести в колонии 2 года, 6 месяцев и 2 недели. Навальный выйдет на свободу в конце июля — начале августа 2023 года.

Также Мосгорсуд отклонил просьбу об освобождении Навального по решению ЕСПЧ, передал корреспондент «Интерфакса».

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