Навальный получил 2 года 8 месяцев лишения свободы

Мосгорсуд 2 февраля рассмотрел замену условного срока на реальный для оппозиционного политика Алексея Навального

Напомним, 17 января политик Алексей Навальный после лечения в Германии вернулся в Россию, где его сразу же задержали. На следующий день суд, который провели в зале УВД, отправил его в СИЗО на 30 суток. После этого Фонд борьбы с коррупцией (организация, которая на территории РФ признана иноагентом) выпустил новое расследование о «дворце Путина» в Геленджике, который ко 2 февраля набрал более 107 млн просмотров. Подробнее о том, почему Навального задержали, можно прочитать в нашем материале.

После суда над Навальным по всей России прошли несанкционированные акции протеста, на которых люди требовали освобождения политика. Портал Юга.ру в онлайне следил за митингами в Краснодаре 23 и 31 января. Пикеты сопровождались массовыми задержаниями по всей стране. Например, 31 января в России задержали 5 тыс. 644 человека, сообщали «ОВД-Инфо».

2 февраля в Мосгорсуде прошло заседание о замене Навальному условного срока на реальный. Одновременно с заседанием штаб политика запланировал акция в его поддержку. Силовики начали дежурить и задерживать людей возле здания суда с самого утра. На момент написания новости известно о 321 задержанном, в их числе журналист Avtozak LIVE Максим Кондратьев, корреспонденты «Дождя» Василий Полонский и «Открытых медиа» Евгений Сафронов, а также фотограф Дмитрий Марков.

Слушания начались в 11:00, за ними в режиме онлайн следила «Медиазона». Прокуратура настаивала, что Навальный злостно уклонялся от возложенных на него обязанностей — не отмечался в уголовно-исполнительной инспекции по месту жительства по делу «Ив Роше». Сам политик во время своего выступления в суде неоднократно подчеркнул, что весь процесс является незаконным. Он также напомнил, что успешно обжаловал приговор по делу «Ив Роше» в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), а Россия даже частично выплатила ему компенсацию. Оппозиционер объяснил, что не мог отмечаться в УФСИН, так как лечился в Германии, и вернулся в Москву сразу после выздоровления. Однако сторона обвинения решила, что если его выписали еще в сентябре, то, соответственно, он обязан был об этом неоднократно уведомить УФСИН. В ответ на это Навальный подчеркнул, что выписка из стационара не является выздоровлением.

«Давайте немного математики. 2014 год — приговор, а сейчас 2021 год и меня до сих пор продолжают преследовать по этому делу. Почему по этому делу? <…> Причина этому — ненависть и страх одного человека, живущего в бункере. Я нанес ему смертельную обиду тем, что выжил <…> В историю он войдет именно как отравитель. Вот знаете, был Александр Освободитель, или Ярослав мудрый. А у нас будет Владимир Отравитель трусов», — сказал Навальный во время своего выступления в суде.