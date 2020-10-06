Навальный дал двухчасовое интервью Дудю

Краснодарский край, Вся Россия, В мире

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На ютуб-канале Юрия Дудя 5 октября вышло интервью с российским политиком Алексеем Навальным и его женой Юлией

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва, после чего рейс совершил экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

Сторонники и семья Навального предположили, что его отравили, и решили отправить его на лечение в немецкую клинику. Однако руководство омской больницы отказало в перевозке пациента, заявив, что он нетранспортабелен. Позже главврач больницы назвал «основным рабочим диагнозом» нарушение углеводного баланса или обмена веществ. Ядов в теле Навального не нашли.

После того, как супруга Навального Юлия написала открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти мужа, на консилиуме в больнице решили предоставить эту возможность. Все это время оппозиционер был в искусственной коме.

24 августа клиника Charite в Германии, в которой лечили Навального, сделала заявление о том, что он был отравлен. А 2 сентября правительство Германии сообщило, что политика отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Спустя пять дней врачи вывели пациента из комы, а первый после отравления пост в инстаграме Навального собрал миллион лайков за пять часов.

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В посте Навальный рассказал, что сразу после выхода из комы не мог разговаривать и узнавать людей. При этом МИД России заключил, что отравление политика похоже на «постановку». Позже гуководитель ФБК заявил, что к его отравлению причастен президент России Владимир Путин.

5 октября на ютуб-канале Юрия Дудя «вДудь» появилось новое интервью — с супругами Навальными. В беседе с журналистом Юлия Навальная рассказала, как именно она узнала об отравлении мужа, а Алексей поведал о реабилитации и сравнил отравление от вещества группы «Новичок» с поцелуем дементора.

Также в интервью шла речь о том, как проходила встреча Навального с канцлером Германии Ангелой Меркель, какая у него зарплата и о том, почему политик не призывал голосовать против поправок к Конституции.

Алексей Навальный Журналистика Отравления Юрий Дудь

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