Навальный дал двухчасовое интервью Дудю

На ютуб-канале Юрия Дудя 5 октября вышло интервью с российским политиком Алексеем Навальным и его женой Юлией

Напомним, 20 августа Алексею Навальному стало плохо в самолете Томск — Москва, после чего рейс совершил экстренную посадку в Омске. Политика госпитализировали в больницу скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии.

Сторонники и семья Навального предположили, что его отравили, и решили отправить его на лечение в немецкую клинику. Однако руководство омской больницы отказало в перевозке пациента, заявив, что он нетранспортабелен. Позже главврач больницы назвал «основным рабочим диагнозом» нарушение углеводного баланса или обмена веществ. Ядов в теле Навального не нашли.

После того, как супруга Навального Юлия написала открытое письмо к президенту России Владимиру Путину с требованием разрешить перевезти мужа, на консилиуме в больнице решили предоставить эту возможность. Все это время оппозиционер был в искусственной коме.

24 августа клиника Charite в Германии, в которой лечили Навального, сделала заявление о том, что он был отравлен. А 2 сентября правительство Германии сообщило, что политика отравили нервно-паралитическим веществом из группы «Новичок». Спустя пять дней врачи вывели пациента из комы, а первый после отравления пост в инстаграме Навального собрал миллион лайков за пять часов.