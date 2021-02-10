В Чечне отменили масочный режим и открыли границы

Напомним, 23 марта 2020 года Чечня стала первым регионом в стране, в котором перестали работать места общественного питания. 28 марта жителям запретили находиться вне места проживания. В тот же день власти ограничили въезд в регион и его столицу, а с 5 апреля границы республики полностью закрыли. В начале мая всех жителей Чечни обязали носить маски, а с середины месяца ковидный режим постепенно начали смягчать.

Глава республики Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале 10 февраля заявил, что с сегодняшнего дня в регионе снимают обязательство носить маски в общественных местах. При этом людям в группе риска и тем, кто еще не переболел COVID-19, пока рекомендовали использовать средства индивидуальной защиты. Также маску советовали носить несколько дней после вакцинации от коронавируса.

«Мы также снимаем ограничения по передвижению через границы республики. Это также важное решение в условиях растущего интереса туристов к нашему региону», — написал Кадыров.