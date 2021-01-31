Массовая акция в Краснодаре 31 января. Онлайн-трансляция

Краснодарский край, Вся Россия

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Сегодня по всей стране снова проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию, которая будет обновляться в течение дня

Напомним, 17 января политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию и его сразу задержали. Позже в ОВД прошел суд, на котором его заключили под стражу на 30 суток. 23 января по всей стране прошли несогласованные митинги (Юга.ру провели онлайн с краснодарской акции), 31 января подобное шествие проходит снова. Оно началось примерно в полдень около Александровской арки на улице Красной. На месте событий находятся корреспонденты Юга.ру.

Алексей Навальный Краснодар Митинги

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Массовая акция в Краснодаре 31 января. Онлайн-трансляция
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