Массовая акция в Краснодаре 31 января. Онлайн-трансляция

Сегодня по всей стране снова проходят несогласованные акции в поддержку Алексея Навального. Портал Юга.ру ведет текстовую онлайн-трансляцию, которая будет обновляться в течение дня

Напомним, 17 января политик Алексей Навальный вернулся из Германии в Россию и его сразу задержали. Позже в ОВД прошел суд, на котором его заключили под стражу на 30 суток. 23 января по всей стране прошли несогласованные митинги (Юга.ру провели онлайн с краснодарской акции), 31 января подобное шествие проходит снова. Оно началось примерно в полдень около Александровской арки на улице Красной. На месте событий находятся корреспонденты Юга.ру.