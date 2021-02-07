Морозная погода на Кубани сменится потеплением до 17 °С
Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 8 по 10 февраля
По данным краевого гидрометцентра, 8 февраля на Кубани ожидается дождь с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега и гололед. Ночью и утром местами образуется туман. После захода солнца температура опустится до -2…-7 °С, в восточной части региона похолодает до -12 °С. Днем термометры остановятся на отметках 0-5 °С, по югу — до 15 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.
В Краснодаре в ночь на понедельник будет снежно, -4…-6 °С. Днем потеплеет до 3-5 °С и пройдут небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Вероятно налипание мокрого снега. Ветер 4-9 м/с.
На Черноморском побережье неделя начнется сухой и теплой погодой: в дневные часы будет около 9-14 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.
9 февраля существенных осадков на Кубани не ожидается, а к середине недели начнутся дожди, которые по ночам будут сменяться снегопадом. Ночью во вторник будет 0…-5 °С, в ночь на среду — 2-7 °С. Дневные температуры — 8-13 °С, в южной части Кубани — 12-17 °С. Ветер южный, 5-10 м/с, 9 февраля порывы могут достигать 20 м/с, 10 февраля — 9-14 м/с.
По данным сервиса «Яндекс.Погода», в Краснодаре во вторник и среду будет пасмурно, но сухо. Днем 9 февраля будет 12 °С, 10 февраля воздух прогреется до 14 °С. Ветер 3-4 м/с.
Напомним, до конца суток 7 февраля в Краснодарском крае действуют экстренные предупреждения из-за ливней и сильного снега, налипания мокрого снега и гололеда, а в южных районах и на Черноморском побережье возможен подъем воды в реках.