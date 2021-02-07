Морозная погода на Кубани сменится потеплением до 17 °С

Синоптики рассказали, какая погода будет в Краснодарском крае с 8 по 10 февраля

По данным краевого гидрометцентра, 8 февраля на Кубани ожидается дождь с мокрым снегом, возможно налипание мокрого снега и гололед. Ночью и утром местами образуется туман. После захода солнца температура опустится до -2…-7 °С, в восточной части региона похолодает до -12 °С. Днем термометры остановятся на отметках 0-5 °С, по югу — до 15 °С. Ветер 4-9 м/с, местами порывы 12-14 м/с.

В Краснодаре в ночь на понедельник будет снежно, -4…-6 °С. Днем потеплеет до 3-5 °С и пройдут небольшие осадки — дождь и мокрый снег. Вероятно налипание мокрого снега. Ветер 4-9 м/с.

На Черноморском побережье неделя начнется сухой и теплой погодой: в дневные часы будет около 9-14 °С. Ветер 6-11 м/с, местами порывы 12-17 м/с.