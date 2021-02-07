В Сочи прогнозируют ухудшение погоды

МЧС 7 февраля объявило экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках Краснодарского края

Краснодарский гидрометцентр спрогнозировал ухудшение погоды в первые выходные февраля, из-за чего в регионе действуют экстренные предупреждения из-за ливней и сильного снега , налипания мокрого снега и гололеда .

Продолжающиеся сильные осадки днем 7 февраля могут привести к резкому подъему уровня рек в юго-западной и юго-восточной частях региона, а также на Черноморском побережье. Местами возможно превышение неблагоприятных отметок.

Кроме того, с 7 по 9 февраля в горах на отметках выше 1500 метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что все городские службы перевели в усиленный режим работы. Спасатели призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности.

В случае ЧС следует звонить по телефонам 101 или 112.