В Сочи прогнозируют ухудшение погоды

Краснодарский край

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МЧС 7 февраля объявило экстренное предупреждение по подъему уровня воды в реках Краснодарского края

Краснодарский гидрометцентр спрогнозировал ухудшение погоды в первые выходные февраля, из-за чего в регионе действуют экстренные предупреждения из-за ливней и сильного снега, налипания мокрого снега и гололеда.

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Продолжающиеся сильные осадки днем 7 февраля могут привести к резкому подъему уровня рек в юго-западной и юго-восточной частях региона, а также на Черноморском побережье. Местами возможно превышение неблагоприятных отметок.

Кроме того, с 7 по 9 февраля в горах на отметках выше 1500 метров над уровнем моря сохранится угроза схода лавин.

В пресс-службе администрации Сочи сообщили, что все городские службы перевели в усиленный режим работы. Спасатели призвали жителей и гостей курорта соблюдать меры безопасности.

В случае ЧС следует звонить по телефонам 101 или 112.

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