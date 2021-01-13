Жара в декабре или снег в апреле? Тест про климат в Краснодаре

Краснодарский край

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«У природы нет плохой погоды», а если вы живете в Краснодаре, то некоторые считают, что хорошей тоже нет. Жители кубанской столицы привыкли к изнурительной жаре, которая стоит несколько месяцев в году, постоянным ливням и ледяным дождям, а знаменитые краснодарские +5 °С с дождем и ветром становятся настоящим испытанием даже для сибиряков. В общем, погода у нас капризная и непредсказуемая для многих, но точно не для наших читателей. Юга.ру подготовили тест для тех, кто разбирается в кубанской погоде.

Спасибо, что прошли наш тест!

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Жара в декабре или снег в апреле? Тест про климат в Краснодаре

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