Жара в декабре или снег в апреле? Тест про климат в Краснодаре

«У природы нет плохой погоды», а если вы живете в Краснодаре, то некоторые считают, что хорошей тоже нет. Жители кубанской столицы привыкли к изнурительной жаре, которая стоит несколько месяцев в году, постоянным ливням и ледяным дождям, а знаменитые краснодарские +5 °С с дождем и ветром становятся настоящим испытанием даже для сибиряков. В общем, погода у нас капризная и непредсказуемая для многих, но точно не для наших читателей. Юга.ру подготовили тест для тех, кто разбирается в кубанской погоде.