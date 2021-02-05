На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за ливней и сильного снега

Краснодарский край

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В Краснодарском крае с 5 по 7 февраля ожидается непогода с большим количеством осадков

С утра 5 февраля, а также в течение суток 6 и 7 февраля на территории Кубани ожидаются сильные осадки. В пятницу прогнозируют ливень, а в выходные пойдет мокрый снег, возможен очень сильный снег.

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Жителей и гостей региона предупредили, что при непогоде ухудшится видимость, на дорогах возможно затруднение движения, увеличение заторов и количества ДТП. В ГУ МЧС России по Краснодарскому краю автомобилистам рекомендовали снизить скорость и увеличить дистанцию между машинами, также советуют избегать внезапных маневров — обгонов и опережений.

Кроме того, в ведомстве предупредили о возможном повреждении линий электропередач и падении деревьев.

Как писали Юга.ру, в выходные в Краснодарском крае дневная температура будет держаться на отметках, близких к 0 °С.

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