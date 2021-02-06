На Кубани объявили штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега

МЧС Кубани 6 февраля выпустило штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега

Напомним, 6 и 7 февраля на Кубани ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, местами будут сильные осадки, действует штормовое предупреждение.

Утром 6 февраля региональное управление МЧС выпустило предупреждение по налипанию мокрого снега. По прогнозам синоптиков, сильное налипание мокрого снега ожидается в субботу и воскресенье по всей территории края, за исключением Сочи.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Кубани быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность линий электропередач, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях. При обнаружении обрыва линий, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звонить в экстренные службы.

При возникновении ЧС следует звонить по телефонам: 01 (единый телефон спасения), 112 (единый номеру вызова экстренных оперативных служб), 101 (с мобильных телефонов), 8(861)268-64-40 (телефон доверия МЧС Кубани), 8(861)214-33-36 (для жителей Краснодара).