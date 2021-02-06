На Кубани объявили штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега

Краснодарский край

Распечатать

МЧС Кубани 6 февраля выпустило штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега

Напомним, 6 и 7 февраля на Кубани ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом, местами будут сильные осадки, действует штормовое предупреждение.

Утром 6 февраля региональное управление МЧС выпустило предупреждение по налипанию мокрого снега. По прогнозам синоптиков, сильное налипание мокрого снега ожидается в субботу и воскресенье по всей территории края, за исключением Сочи.

Спасатели рекомендовали жителям и гостям Кубани быть осторожными на улице, обращать внимание на целостность линий электропередач, закрепить слабоукрепленные конструкции на своих подворьях. При обнаружении обрыва линий, возникновении перебоев в энерго-, газо-, водо-, теплоснабжении звонить в экстренные службы.

При возникновении ЧС следует звонить по телефонам: 01 (единый телефон спасения), 112 (единый номеру вызова экстренных оперативных служб), 101 (с мобильных телефонов), 8(861)268-64-40 (телефон доверия МЧС Кубани), 8(861)214-33-36 (для жителей Краснодара).

В пресс-службе мэрии Краснодара рассказали, что в городе в состоянии полной готовности находятся 27 единиц коммунальной техники. На дежурство уже вышли 10 спецмашин, они обрабатывают от возможной гололедицы мосты и путепроводы краевого центра.

МЧС Погода

Новости

На Кубани выявили еще 183 случая коронавируса
На Кубани объявили штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега
В Краснодаре на улице Московской построят новую ливневую канализацию
Инфекционист рассказал, как долго сохраняются антитела к COVID-19
На Кубани учитель получил 10 суток ареста за участие в митинге
Трихолог рассказала, когда прекратится облысение после коронавируса

Лента новостей

Пришел, увидел, Краснодар
Вчера, 08:01
Пришел, увидел, Краснодар
Тест на определение кубанской национальности
24 факта об Александре Скоробогатько
Вчера, 08:57
24 факта об Александре Скоробогатько
О его бизнес-проектах, политической карьере и хобби
Куда пойти в Краснодаре в феврале
3 февраля, 07:50
Куда пойти в Краснодаре в феврале
Концерты, спектакли, кино, выставки

Реклама на портале