МЧС предупредило жителей кубани о гололеде

Краснодарский край

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В Краснодарском крае 7 февраля объявили экстренное предупреждение по непогоде

Напомним, с 5 по 7 февраля на Кубани действует штормовое предупреждение из-за ливней и сильного мокрого снега. Накануне МЧС выпустило штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега.

Проверьте себя:

Утром 7 февраля ведомство предупредило жителей региона о гололеде. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток на территории края, за исключением Сочи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю дали советы, как обезопасить себя во время гололеда:

  • выбирать обувь на низком каблуке и с нескользящей подошвой; 
  • на подошву можно наклеить лейкопластырь или изоленту, также можно натереть ее песком или наждачной бумагой;
  • передвигаться следует неспешно, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны; 
  • пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или с шипами;
  • при скольжении нужно сгруппироваться и присесть — это снизит высоту падения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40, 01 или 101.

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