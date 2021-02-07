МЧС предупредило жителей кубани о гололеде

В Краснодарском крае 7 февраля объявили экстренное предупреждение по непогоде

Напомним, с 5 по 7 февраля на Кубани действует штормовое предупреждение из-за ливней и сильного мокрого снега. Накануне МЧС выпустило штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега.

Утром 7 февраля ведомство предупредило жителей региона о гололеде. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток на территории края, за исключением Сочи.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю дали советы, как обезопасить себя во время гололеда: