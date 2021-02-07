МЧС предупредило жителей кубани о гололеде
В Краснодарском крае 7 февраля объявили экстренное предупреждение по непогоде
Напомним, с 5 по 7 февраля на Кубани действует штормовое предупреждение из-за ливней и сильного мокрого снега. Накануне МЧС выпустило штормовое предупреждение по налипанию мокрого снега.
Проверьте себя:
Утром 7 февраля ведомство предупредило жителей региона о гололеде. Штормовое предупреждение будет действовать до конца суток на территории края, за исключением Сочи.
В пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю дали советы, как обезопасить себя во время гололеда:
- выбирать обувь на низком каблуке и с нескользящей подошвой;
- на подошву можно наклеить лейкопластырь или изоленту, также можно натереть ее песком или наждачной бумагой;
- передвигаться следует неспешно, наступая на всю подошву. При этом ноги должны быть слегка расслаблены, а руки свободны;
- пожилым людям рекомендуется использовать трость с резиновым наконечником или с шипами;
- при скольжении нужно сгруппироваться и присесть — это снизит высоту падения.
При возникновении чрезвычайных ситуаций следует звонить по телефонам: 8 (861) 268-64-40, 01 или 101.
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