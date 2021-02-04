В России на митингах начали использовать систему распознавания лиц. В Краснодаре тоже заметили машину МВД с камерами

В России во время январских протестов силовики начали использовать систему распознавания лиц

Напомним, 18 января политика Алексея Навального отправили в СИЗО на 30 суток, а 2 февраля Мосгорсуд назначил ему наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы. В поддержку задержанного оппозиционера 23 и 31 января по всей России прошли несанкционированные акции протеста, в том числе и в Краснодаре. Портал Юга.ру следил за пикетами в режиме онлайн. Прочитать, как они прошли, можно здесь и здесь. В краевой столице на обоих мероприятиях журналисты портала Юга.ру заметили машину «Газель» с вышкой для двух панорамных камер на 360 градусов. Сотрудники МВД парковали ее на пересечении улиц Гимназической и Красной — в месте, где должен был пройти максимум участников шествия от Триумфальной арки. Очевидцы отметили, что на акциях прошлых лет подобных автомобилей не было.

4 февраля TJournal выпустил большой материал о том, как действовала система распознавания лиц на январских протестах. Авторам неизвестно, какие конкретно города внедрили систему, однако «можно утверждать, что это как минимум все населенные пункты с системой «Безопасный город» от Ростелекома». В Краснодаре эту систему развивают с 2011 года, а весной 2020-го с ее помощью выявляли нарушителей карантина.