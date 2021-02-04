Краснодарцев с 8 февраля начнут штрафовать за неправильную стоянку
4 февраля власти Краснодара предупредили, что в городе начнет работать система фотофиксации нарушений правил стоянки, за которые автомобилистов будут штрафовать
Напомним, еще 2015 году руководство Краснодара заявило, что в краевом центре водителей начнут штрафовать за неоплату стоянки. Для этого предполагалось использовать средства фотофиксации, в том числе машины, оснащенные техникой для съемки. Однако до сих пор эту практику так и не ввели.
Осенью 2020 года жители Краснодара заметили, что на улицах перестали работать эвакуаторы, которые увозили на штрафстоянку неправильно припаркованные машины. В полиции объяснили это необходимостью перевести инспекторов, которые обычно сопровождали эвакуаторы, в места концентрации аварий.
Власти Краснодара объяснили, что теперь эвакуаторы будут использовать только при ДТП и для расчистки улиц перед мероприятиями, а отслеживать факты неправильной парковки будут только фото- и видеофиксаторы. Также в мэрии рассказали, что фиксаторы будут контролировать оплату парковок. Следить за ситуацией на дорогах с помощью съемки стало возможно после поправок в КоАП РФ. Штраф за неоплаченную парковку составит 1 тыс. рублей.
Однако уже в декабре губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что одной лишь фото- и видеофиксации недостаточно, так как машины стоят «в три ряда» и перегораживают тротуары. Он предложил создать краевой государственный орган по работе с эвакуацией транспортных средств.
4 февраля 2021 года в пресс-службе городской администрации рассказали, что штрафовать нарушителей правил стоянки начнут с 8 февраля. Привлекать к ответственности будут с помощью фото- и видеофиксаторов — у города есть всего четыре таких комплекса для автомобилей и еще два для пеших инспекторов. При этом в мэрии снова указали, что эвакуаторы приостановили свою деятельность, так как, согласно поручению президента РФ, приоритет в работе сотрудников ГАИ отдали мерам «по сокращению смертности на дорогах».
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Комплексы смогут фиксировать около 1 тыс. дорожных ситуаций в день. Полученные фотофакты будут передавать в Центр автоматической фиксации административных правонарушений ГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю для привлечения владельцев к административной ответственности.
Штраф за нарушение правил стоянки и остановки составит 1,5 тыс. рублей.
В ближайшее время также планируется установить стационарные камеры, которые смогут фиксировать сразу несколько нарушений ПДД. Кроме того, в мэрии изучат мехназим обработки данных от граждан по аналогии с приложением «Помощник Москвы».