Краснодарцев с 8 февраля начнут штрафовать за неправильную стоянку

4 февраля власти Краснодара предупредили, что в городе начнет работать система фотофиксации нарушений правил стоянки, за которые автомобилистов будут штрафовать

Напомним, еще 2015 году руководство Краснодара заявило , что в краевом центре водителей начнут штрафовать за неоплату стоянки. Для этого предполагалось использовать средства фотофиксации, в том числе машины, оснащенные техникой для съемки. Однако до сих пор эту практику так и не ввели.

Осенью 2020 года жители Краснодара заметили, что на улицах перестали работать эвакуаторы, которые увозили на штрафстоянку неправильно припаркованные машины. В полиции объяснили это необходимостью перевести инспекторов, которые обычно сопровождали эвакуаторы, в места концентрации аварий.

Власти Краснодара объяснили, что теперь эвакуаторы будут использовать только при ДТП и для расчистки улиц перед мероприятиями, а отслеживать факты неправильной парковки будут только фото- и видеофиксаторы. Также в мэрии рассказали, что фиксаторы будут контролировать оплату парковок. Следить за ситуацией на дорогах с помощью съемки стало возможно после поправок в КоАП РФ. Штраф за неоплаченную парковку составит 1 тыс. рублей.

Однако уже в декабре губернатор региона Вениамин Кондратьев заявил, что одной лишь фото- и видеофиксации недостаточно, так как машины стоят «в три ряда» и перегораживают тротуары. Он предложил создать краевой государственный орган по работе с эвакуацией транспортных средств.