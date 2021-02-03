Главред «Медиазоны» Смирнов получил 25 суток ареста за шутку в твиттере. Юга.ру требуют освободить журналиста
Тверской районный суд Москвы 3 февраля арестовал на 25 суток главного редактора «Медиазоны» Сергея Смирнова за ретвит
Главный редактор «Медиазоны» 20 января ретвитнул шутку о своем внешнем сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В твите был коллаж с фотографией музыканта и указанием времени акции протеста 23 января в Москве. После этого, 27 января, к матери журналиста, где он зарегистрирован, с обыском пришли силовики. Они изъяли несколько книг и жесткий диск, сообщила «Медиазона». Через 3 дня Смирнова задержали во время прогулки с пятилетним сыном, но затем отпустили с обязательством о явке в суд. При этом Смирнова на акции протеста 23 января не было.
По мнению полиции, журналист «совершил организацию публичного мероприятия». Тверской районный суд Москвы 3 февраля признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения митинга) и арестовал на 25 суток. При этом судья Александр Меркулов отказал в допросе полицейских, оперативника Центра «Э» и жены Смирнова, а также не назначил лингвистическую экспертизу.
Кроме того, 3 февраля суд на 14 суток арестовал автора «Новой Газеты» Никиту Гирина. Его задержали накануне вечером и доставили в ОВД по Донскому району, где он провел всю ночь.
С требованием освободить журналистов уже выступили издания — «Медуза», «Такие Дела», «Свободные Медиа», а также Профсоюз журналистов России. Портал Юга.ру также считает арест незаконным и требует освободить Смирнова и Гирина.
а когда @sssmirnov успел вступить в «московскую группу Тараканы»? и про медиазону ничего не сказал, и подпись странная — «Дмитрий Спирин»— имя пока не придумал (@nemozhenya) January 20, 2021
или это всё последствия тату... pic.twitter.com/fU9L3YQFRh
Как писали Юга.ру, 18 января политика Алексея Навального отправили в СИЗО на 30 суток после возвращения из Германии. Фонд борьбы с коррупцией (организация, которая на территории РФ признана иноагентом) выпустил расследование о «дворце Путина» в Геленджике, которое набрало более 107 млн просмотров. Подробнее о том, почему Навального задержали, можно прочитать в нашем материале.
По всей России 23 и 31 января прошли несанкционированные митинги в поддержку оппозиционера. Портал Юга.ру следил за пикетами в Краснодаре. Прочитать, как они прошли, можно здесь и здесь. Накануне Мосгорсуд назначил Навальному наказание в виде 2 лет и 8 месяцев лишения свободы. После этого в Москве и Санкт-Петербурге снова случились несанкционированные митинги, во время которых силовики задерживали и избивали людей, в том числе журналистов.