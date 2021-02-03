Главред «Медиазоны» Смирнов получил 25 суток ареста за шутку в твиттере. Юга.ру требуют освободить журналиста

Главный редактор «Медиазоны» 20 января ретвитнул шутку о своем внешнем сходстве с лидером группы «Тараканы» Дмитрием Спириным. В твите был коллаж с фотографией музыканта и указанием времени акции протеста 23 января в Москве. После этого, 27 января, к матери журналиста, где он зарегистрирован, с обыском пришли силовики. Они изъяли несколько книг и жесткий диск, сообщила «Медиазона». Через 3 дня Смирнова задержали во время прогулки с пятилетним сыном, но затем отпустили с обязательством о явке в суд. При этом Смирнова на акции протеста 23 января не было.

По мнению полиции, журналист «совершил организацию публичного мероприятия». Тверской районный суд Москвы 3 февраля признал его виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (Повторное нарушение правил проведения митинга) и арестовал на 25 суток. При этом судья Александр Меркулов отказал в допросе полицейских, оперативника Центра «Э» и жены Смирнова, а также не назначил лингвистическую экспертизу.

Кроме того, 3 февраля суд на 14 суток арестовал автора «Новой Газеты» Никиту Гирина. Его задержали накануне вечером и доставили в ОВД по Донскому району, где он провел всю ночь.

С требованием освободить журналистов уже выступили издания — «Медуза», «Такие Дела», «Свободные Медиа», а также Профсоюз журналистов России. Портал Юга.ру также считает арест незаконным и требует освободить Смирнова и Гирина.