В Псебае осудили следователя МВД за то, что отпустила подростка-грабителя, который спустя месяц убил многодетную мать
Краснодарский краевой суд 29 января рассказал, что следователю полиции из Псебая вынесли приговор
Напомним, в апреле 2018 года в Псебае подросток и его приятель украли у сверстника куртку. Следователь полиции не передала это сообщение в СКР, а начала проверку сама. Она уговорила пострадавшего отказаться от претензий, и в мае 2018 года отказала в возбуждении уголовного дела. В нем она указала, что один из подростков к краже не причастен, а действия второго назвала малозначительными и не имеющими признаков грабежа.
Спустя месяц — в мае 2018 года в Псебае изнасиловали и жестоко убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. В преступлении обвинили 20-летнего Савелия Никифорова и 17-летнего Максима Бондаренко. После майского инцидента комиссия МВД обещала проверить работу полиции в поселке. Дело в отношении следователя полиции стало единственным, возбужденным после проверки. В июне 2019 года материалы дела против сотрудницы направили в суд.
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В Мостовском районе 29 января осудили бывшую следовательницу отдела МВД, которую ранее обвинили по ч. 1 ст. 286 УК РФ (Совершение действий, явно выходящих за пределы ее полномочий и повлекшие существенное нарушение прав и законных интересов граждан и охраняемых законом интересов общества и государства).
В судебном заседании подсудимая вину не признала. Однако суд признал ее виновной и назначил наказание в виде лишения права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов РФ, связанные с осуществлением функций представителя власти на три года, сообщили в пресс-службе Краснодарского краевого суда.
Как писали Юга.ру, в октябре 2019 года суд вынес приговор: Никифоров получил 19 лет колонии строгого режима и штраф в 20 тыс. рублей. Бондаренко приговорили к 9 годам 11 месяцам лишения свободы.
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