В Псебае осудили следователя МВД за то, что отпустила подростка-грабителя, который спустя месяц убил многодетную мать

Напомним, в апреле 2018 года в Псебае подросток и его приятель украли у сверстника куртку. Следователь полиции не передала это сообщение в СКР, а начала проверку сама. Она уговорила пострадавшего отказаться от претензий, и в мае 2018 года отказала в возбуждении уголовного дела. В нем она указала, что один из подростков к краже не причастен, а действия второго назвала малозначительными и не имеющими признаков грабежа.

Спустя месяц — в мае 2018 года в Псебае изнасиловали и жестоко убили мать пятерых детей Наталью Дмитриеву. В преступлении обвинили 20-летнего Савелия Никифорова и 17-летнего Максима Бондаренко. После майского инцидента комиссия МВД обещала проверить работу полиции в поселке. Дело в отношении следователя полиции стало единственным, возбужденным после проверки. В июне 2019 года материалы дела против сотрудницы направили в суд.