Долуда заявил, что Всероссийское казачье войско не будет заниматься охраной порядка на митингах

27 января в пресс-службе Всероссийского казачьего войска ответили на вопрос о службе на митингах

«Несмышленым подросткам, которых провокаторы преступно вовлекли в противозаконное действие, всё равно где «поймать хайп» — в соцсетях или на площадях, главное — вовремя сделать селфи… И стать героем соцсетей. И невдомек им, что Навальному и тем, кто за ним стоит, не нужна сильная Россия и ее единый народ, не нужен сильный президент — единственный мировой лидер, который имеет прямую связь со своим народом».

Напомним, после задержания политика Алексея Навального и публикации расследования о «дворце Путина» 23 января по всей России прошли несогласованные митинги.

Долуда заявил, что казачество никогда не будет участвовать в провокациях, которые повлекут за собой раскол общества и развал страны.

27 января представитель войска сообщил «Открытым медиа», что казаки не принимают участие в работе на митингах и несут службу только в повседневной жизни.

По закону «О государственной службе российского казачества», казаки занимаются охраной общественного порядка по тем маршрутам, которые составляет полиция. «Конкретно заниматься охраной общественного порядка именно на митингах задачи нет», указала пресс-служба организации.