Николай Долуда ушел с поста вице-губернатора Кубани

Краснодарский край, Вся Россия

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Заместитель губернатора Краснодарского края Николай Долуда 25 января ушел в отставку  

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об освобождении занимаемой им должности. Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, Долуда сложил полномочия в связи с назначением на должность атамана Всероссийского казачьего общества.

Кто такой Николай Долуда

Николай Долуда был вице-губернатором Кубани с 2006 года, а в 2015-м был переназначен в этой должности новым губернатором края Вениамином Кондратьевым, таким образом он оказался единственным оставшимся в новой команде из «ткачевских» вице-губернаторов.

В 2007-м Николай Долуда стал атаманом Кубанского казачьего войска. В ноябре 2019-го президент России Владимир Путин назначил его атаманом Всероссийского казачьего войска.

«Слишком большие, наверное, короны»:

15 января 2020 года Путин во время выступления перед Федеральным собранием предложил внести правки в действующую Конституцию РФ и включил Долуду в состав рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок. Спустя несколько дней на заседании комиссии атаман предложил закрепить в Конституции понятие «казачья милиция».

В ноябре 2019 года Юга,ру выпустили материал, в котором рассказали о жизни и мнениях Николая Долуды.

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