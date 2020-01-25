Николай Долуда ушел с поста вице-губернатора Кубани

Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев подписал распоряжение об освобождении занимаемой им должности. Как сообщила пресс-служба администрации Краснодарского края, Долуда сложил полномочия в связи с назначением на должность атамана Всероссийского казачьего общества.

Кто такой Николай Долуда

Николай Долуда был вице-губернатором Кубани с 2006 года, а в 2015-м был переназначен в этой должности новым губернатором края Вениамином Кондратьевым, таким образом он оказался единственным оставшимся в новой команде из «ткачевских» вице-губернаторов.

В 2007-м Николай Долуда стал атаманом Кубанского казачьего войска. В ноябре 2019-го президент России Владимир Путин назначил его атаманом Всероссийского казачьего войска.