Перед акцией на Кубани учеников школ и их родителей предупредили об опасности участия в несанкционированных акциях, а на время митинга поставили факультативные мероприятия.

Напомним, 17 января политик Алексей Навальный вернулся в Россию из Германии, после чего его задержали и заключили под стражу на 30 суток. 19 января команда Навального выпустила новое расследование о «дворце Путина» под Геленджиком, которое за три дня набрало 58 млн просмотров. 23 января тысячи людей по всей стране, в том числе жители Краснодарского края, вышли на несогласованные митинги против коррупции и в поддержку оппозиционера.

После митинга с кубанскими школьниками также провели беседы по поводу Навального. Об одном из случаев, произошедших в станице Махошевской, 25 января сообщила «Медиазона» со ссылкой на аудиозапись разговора школьников и педагогов. По рассказу брата ученика, дети не пошли на военно-патриотическую линейку 25 января, оставшись в классе. За это учительницы музыки и математики отчитали подростков, обвинив их в поддержке задержанного политика.

Обе преподавательницы часто переходили на крик, называли себя настоящими патриотами и говорили, что «Навальный всё заграницу продал». На все возражения учеников педагоги отвечали, что дети «выросли только ростом, а умом — нет», а во время спора говорили: «А какой президент не имеет дворца?». Кроме того, одна из учительниц добавила, что благодаря президенту России Владимиру Путину закончилась Чеченская война, а «Америка спонсировала ваххаббитов».

«Да тебя оно волнует? Потому что люди хотят, и я за Путина, и я еще буду 10 раз за него голосовать, а у тебя ума нет», — ответила учительница на вопрос о том, почему Путин не ушел с поста президента, когда у него закончился срок.

Конфликт закончился тем, что подростков заставили написать объяснения о прогуле линейки.

Порталу Юга.ру также стало известно, что накануне в одну из школ Краснодара пришли полицейские, которые на протяжении двух уроков рассказывали о том, что нельзя ходить на митинги. Помимо разъяснительной работы сотрудники интересовались, кто ходил на мероприятие, и переписывали себе имена родителей, которые были на митинге 23 января вместе с детьми.