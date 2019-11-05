Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Документ вступил в силу со дня его подписания президентом страны.

Как писали Юга.ру, 27 ноября прошлого года в Москве состоялся Большой казачий круг, на котором казаки объединились во Всероссийское казачье общество. Численность организации составляет около 200 тыс. человек.

Новая структура обеспечит исполнение обязательств по несению государственной службы, а также будет содействовать повышению роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранять культурно-исторические традиции и укреплять связи с объединениями казаков за рубежом.