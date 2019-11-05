Путин назначил Долуду атаманом Всероссийского казачьего общества

Краснодарский край

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Атаман Кубанского казачьего войска Николай Долуда 4 ноября стал атаманом Всероссийского казачьего общества

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Указ президента России Владимира Путина опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно нему, Николая Долуду назначили атаманом Всероссийского казачьего общества.

Документ вступил в силу со дня его подписания президентом страны.

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Как писали Юга.ру, 27 ноября прошлого года в Москве состоялся Большой казачий круг, на котором казаки объединились во Всероссийское казачье общество. Численность организации составляет около 200 тыс. человек.

Новая структура обеспечит исполнение обязательств по несению государственной службы, а также будет содействовать повышению роли российского казачества в воспитании подрастающего поколения в духе патриотизма, сохранять культурно-исторические традиции и укреплять связи с объединениями казаков за рубежом.

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Николай Долуда — атаман Кубанского казачьего войска с 2007 года. В 2015 году он стал заместителем губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Владимир Путин Законодательство Казачество Кубанское казачье войско Николай Долуда

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