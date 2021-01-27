Краснодарские адвокаты выступили против ареста Беньяша и признались полиции в защите митингующих

В конце января три краснодарских юриста подали жалобу на решение суда об аресте адвоката Михаила Беньяша, который призывал помогать задержанным на митинге 23 января

Что произошло? 22 января накануне несогласованного митинга сторонников Алексея Навального к адвокату Михаилу Беньяшу пришли с обыском. Официальным поводом для визита было расследование дела о краже макета пистолета. Подозреваемым был указан хозяин квартиры, которую снимает юрист. В тот же день адвоката задержали за организацию митинга (ч. 2 ст. 20.2 КоАП РФ.). Такие действия усмотрели в публикации «По соображениям совести» в фейсбуке Беньяша, в которой обвинители усмотрели призыв «неопределенного круга адвокатов и юристов находиться на несанкционированной акции с целью поддержки участников».

Пост в фейсбуке и телеграме Беньяша появился 19 января. В нем адвокат сообщает, что «в эту субботу» «тысячи людей по всей стране выйдут на улицу, чтобы совершить самое страшное, самое особо тяжкое преступление — выразить несогласие». Он добавил, что граждане возмущены тем, чем недовольны и сами юристы — «например тем, что суд у нас превратился в цирк»: «Но по большому счету, мы — защитники. И нас не должны особо интересовать политические пристрастия наших подзащитных. Мы защищаем всех: убийц, насильников, коррупционеров из «Единой России», пыточных дел мастеров из уголовного розыска и даже забитых, затюканных навальнят».

Беньяш призвал своих коллег «выполнить свой долг» после того, как «снег на улицах наших городов окрасится кровью невинных жертв». Юрист добавил, что адвокаты будут нужны в тот час, когда «людей станут забивать дубинками, волочь в автобусы и наполнять ими отделения полиции»: «Просто потому, что в нашем присутствии стесняются открыто бить и пытать. Мы не можем спасти, но мы можем снять боль. И сделать не ради убитого и униженного правосудия, частью которого мы с вами являемся, а сделать потому, что нам жалко людей. <...> Поэтому я прошу вас, мои друзья, мои коллеги, прийти и помочь защитить избитых и униженных граждан нашей страны. Наши знания и опыт будут очень нужны в отделениях полиции и судах». 23 января Ленинский район суд признал Михаила Беньяша виновным по ч. 7 ст. 20.2 КоАП РФ и назначил ему пять суток ареста. В постановлении суд уточняет, что Беньяш не признал вину и считает, что в его публикации нет призыва принять участие в митинге. Суд уточнил, что этот довод не принимается во внимание, так как «под организацией публичного мероприятия понимаются не только призывы принять в нём непосредственное участие, но и призывы совершить иные действия, непосредственно связанные» с несогласованной акцией, в том числе «оказать юридическую помощь участникам мероприятия». Как отреагировали коллеги Беньяша? 25 января краснодарские адвокаты Алексей Аванесян, Феликс Вертегель и Тимур Филиппов написали «явку с повинной», в которой признались в защите задержанных на митинге 23 января. Юристы сделали это в качестве протеста против решения судьи Романа Жмёткина, назначившего арест Беньяшу.

В заявлении об административном правонарушении адвокаты сообщили, что оказывали юридические услуги протестующим и что решили так делать именно после прочтения поста Беньяша. Юристы добавили, что видели и других адвокатов, «откликнувшихся на призыв». Они попросили полицию провести проверку в отношении себя и дать правовую оценку их действиям. В заявлении также указано, что юристы не посещали само мероприятие, а пришли не договариваясь и в разное время в отдел полиции и Ленинский районный суд. «Фактически, если это решение суда [в отношении Беньяша] вступит в силу, то это прямое нарушение моего конституционного права на труд. Защитник, оказывающий юридическую помощь обвиняемому в краже, не может считаться вором. Сама мысль о том, что государство будет решать, кого мне защищать, а кого — нет, абсурдна, как и решение судьи», — заявил Аванесян.