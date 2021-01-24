Замкоординатора штаба Навального в Краснодаре арестовали на пять суток

Краснодарский край

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В Краснодаре 24 января вынесли решение в отношении члена штаба Навального Софии Пилюковой

Напомним, накануне несогласованного митинга, который проходил в Краснодаре 23 января, задержали координаторку штаба Анастасию Панченко. 22 января ее обвинили в организации акции и арестовали на десять суток. В тот же день провели обыски у адвоката Панченко — Михаила Беньяша. Его тоже арестовали, но на пять суток.

Во время самого митинга также были задержания, о чем писали Юга.ру в своем онлайне. Задержали в том числе заместителя координатора штаба Навального в Краснодаре Софию Пилюкову. На площади перед администрацией края она скандировала различные лозунги в мегафон в поддержку Навального, а также просила соблюдать порядок и позже — разойтись. В телеграме штаба появилось видео, судя по которому, девушку задержали после митинга в одном из кафе. Трое мужчин в штатском сказали, что в отношении нее «проводится проверка», и попросили пройти вместе с ними. После того, как Пилюкина предложила им представиться, только один мужчина показал удостоверение.

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Пилюкову, а также других задержанных, судили в Ленинском районном суде. Девушка получила пять суток ареста по ст. 20.2 КоАП РФ за организацию митинга, активист Евгений Тарабрин — также пять.

Всего, по данным ОВД-Инфо на 24 января, в краевой столице увезли на участки не менее 30 человек. В пресс-службе ГУ МВД России порталу Юга.ру сказали, что точное количество задержанных будет известно завтра.

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