Замкоординатора штаба Навального в Краснодаре арестовали на пять суток

Напомним, накануне несогласованного митинга, который проходил в Краснодаре 23 января, задержали координаторку штаба Анастасию Панченко. 22 января ее обвинили в организации акции и арестовали на десять суток. В тот же день провели обыски у адвоката Панченко — Михаила Беньяша. Его тоже арестовали, но на пять суток.

Во время самого митинга также были задержания, о чем писали Юга.ру в своем онлайне. Задержали в том числе заместителя координатора штаба Навального в Краснодаре Софию Пилюкову. На площади перед администрацией края она скандировала различные лозунги в мегафон в поддержку Навального, а также просила соблюдать порядок и позже — разойтись. В телеграме штаба появилось видео, судя по которому, девушку задержали после митинга в одном из кафе. Трое мужчин в штатском сказали, что в отношении нее «проводится проверка», и попросили пройти вместе с ними. После того, как Пилюкина предложила им представиться, только один мужчина показал удостоверение.