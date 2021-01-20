Министерство ЧС Кубани: в 2021 году не прогнозируется новой засухи в регионе

Начальник отдела отдела ГКУ «Территориальный центр мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» министерства ГО И ЧС края Александр Колесник рассказал, что засуха, которую наблюдали в регионе в 2020 году, не прогнозируется. Он отметил, что погода, которая прослеживается в январе 2021 года, положительна для аграриев и фермеров. Обильные снегопады и дожди сформировали запасы воды:

«В следующем году без воды мы остаться не должны, и я очень надеюсь, что не столкнемся с проблемой водного дефицита по нижней Кубани, по городам Черноморского побережья. Тенденция очень положительная. С голодом, так сказать, не столкнемся».

Колесник рассказал ТАСС, что рано делать более подробный прогноз. Однако, судя по многолетним наблюдениям, этот год должен быть комфортным. Снег уже укрыл озимые, а предыдущие осадки смочили до метра поверхности земли. Также наполняется Краснодарское водохранилище, это хороший фактор для рисоводов, добавил Колесник.