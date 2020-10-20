Из-за засухи урожай адыгейского чая снизился на 20%

Адыгея

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В Адыгее в этом году собрали около 1,6 тонн чая, что на 20% ниже прошлогоднего показателя

Снижение урожайности произошло из-за засухи, сообщил порталу Юга.ру директор Адыгейского филиала Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур Эдуард Пчихачев. По его словам, в целом сезон был неблагоприятным для выращивания чая: выпадение града, ночные заморозки, засуха.

«Если в прошлом году мы собрали более 2 тонн чая-сырца, то в этом году из-за неблагоприятных климатических условий — порядка 1,6 тонн», — рассказал Пчихачев.

Напомним, в республике чай выращивают только на плантациях Адыгейского филиала Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур (ВНИИЦиСК). Под культуру отведено 6 га, из них 3,5 га — листосборные. С каждого куста в сезон собирают по 2-3 кг чая. Чтобы собрать 1 кг, нужно сорвать около 2,5 тыс. побегов. По мере их появления происходит четыре-пять сборов за сезон.

Адыгейский чай считается самым высокогорным в России и самым северным в мире. Чайные плантации Адыгейского филиала располагаются в предгорьях Северо-Западного склона Кавказского хребта на высоте 350-550 метров над уровнем моря.

12 марта 2019 года республиканский филиал ВНИИЦиСК получил свидетельство об исключительном праве на наименование места происхождения товара (НМПТ) «Адыгейский чай».

Чай

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