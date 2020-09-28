В Сочи пересохли Агурские водопады

В Хостинском районе Сочи туристы сообщили о высохших водопадах на реке Агура

Все три водопада в ущелье реки Агуры полностью пересохли. На месте первого, 30-метрового остались только голые скалы без воды. Также высохли два других двух водопадах, которые расположены выше по течению Агуры.

«Водопады исчезли из-за сильнейшей засухи, которая продолжается в Сочи вот уже насколько месяцев. Да что там водопады! Даже одна из самых полноводных рек — Шахе практически превратилась в ручей», — прокомментировали порталу Юга.ру в Сочинском национальном парке.

В нацпарке напомнили, что экскурсионный маршрут в ущелье реки Агуры считается самым древним. Его проложили в 1911 году члены горного клуба во главе с инженером Василием Константиновым. Длина пешеходной тропы составляет 2,5 км.

Как писали Юга.ру, в Анапе в сентябре пересохло кипарисовое озеро, из-за этого власти ограничили доступ туристов к нему.