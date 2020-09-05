Кубанское море обмелело до уровня ниже «мертвого»

В Кубанском бассейновом водном управлении (КБВУ) рассказали, какая ситуация сложилась на Краснодарском водохранилище в начале сентября

По данным мониторинга, опубликованного на сайте КБВУ, 4 сентября приток воды в Краснодарское водохранилище составил 61 куб. метр в секунду, при этом еще 31 августа от составлял 74 куб. метра в секунду. Сброс воды из водохранилища на 31 августа составлял 80 куб. метров в секунду, а 8 августа этот показатель равнялся 262 куб. метрам в секунду. 4 сентября — 70 куб. метров в секунду.