Кубанское море обмелело до уровня ниже «мертвого»
В Кубанском бассейновом водном управлении (КБВУ) рассказали, какая ситуация сложилась на Краснодарском водохранилище в начале сентября
По данным мониторинга, опубликованного на сайте КБВУ, 4 сентября приток воды в Краснодарское водохранилище составил 61 куб. метр в секунду, при этом еще 31 августа от составлял 74 куб. метра в секунду. Сброс воды из водохранилища на 31 августа составлял 80 куб. метров в секунду, а 8 августа этот показатель равнялся 262 куб. метрам в секунду. 4 сентября — 70 куб. метров в секунду.
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Уровень воды — 25,71 метров, при то что нормальный составляет 32,75 метров. Самый низкий был зафиксирован в 1994 году — 25,20 метров. Специалисты утверждают, что уровень, при котором возможна нормальная эксплуатация, — 25,85 метров. То есть сейчас это показатель на 14 см ниже.
Объем Краснодарского водохранилища 4 сентября составляет 176 млн куб. метров (31 августа — 186 млн куб. метров, 25 августа — 192 млн куб. метров, 18 августа — 203 млн куб. метров, 8 августа — 262 млн куб. метров).