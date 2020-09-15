В Анапе закрыли для туристов кипарисовое озеро

В Анапе в сентябре пересохло кипарисовое озеро, из-за этого власти ограничили доступ туристов к нему

Напомним, в Краснодарском крае долгое время не было дождей. Из-за этого в апапском селе Сукко пересох памятник природы «Кипарис болотный». Несмотря на отсутствие влаги, на кипарисовом озере возле взрослых деревьев выросли однолетние сеянцы. В ближайшее время их планируют изъять и дорастить для последующей компенсационной высадки в границах озера, сообщили 14 сентября в пресс-службе администрации Анапы.

В мэрии отметили, что в этом курортном сезоне возросла рекреационная нагрузка на памятник природы: туристы заходили на территорию кипарисового озера, вытаптывали сеянцы, повреждали корневую систему и ветви растений.