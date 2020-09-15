В Анапе закрыли для туристов кипарисовое озеро
В Анапе в сентябре пересохло кипарисовое озеро, из-за этого власти ограничили доступ туристов к нему
Напомним, в Краснодарском крае долгое время не было дождей. Из-за этого в апапском селе Сукко пересох памятник природы «Кипарис болотный». Несмотря на отсутствие влаги, на кипарисовом озере возле взрослых деревьев выросли однолетние сеянцы. В ближайшее время их планируют изъять и дорастить для последующей компенсационной высадки в границах озера, сообщили 14 сентября в пресс-службе администрации Анапы.
В мэрии отметили, что в этом курортном сезоне возросла рекреационная нагрузка на памятник природы: туристы заходили на территорию кипарисового озера, вытаптывали сеянцы, повреждали корневую систему и ветви растений.
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В связи с этим министерство природных ресурсов Краснодарского края решило ограничить доступ людей к памятнику природы, чтобы защитить молодую поросль. Озеро оградили временными конструкциями и установили информационные стенды.
Для еженедельного полива деревьев привлекли пожарную спецтехнику. Кроме того, территорию возле памятника природы ежедневно патрулируют.
Как писали Юга.ру, ранее кипарисовое озеро уже закрывали для туристов. Это произошло в августе также из-за засухи.
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