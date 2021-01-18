В Краснодаре за 4 года хотят построить набережную вдоль реки Кубани в ЮМР

Что это за набережная? Еще в марте 2013 года специалисты разработали проект берегоукрепления от Тургеневского моста до жилого комплекса «Новый город» в Юбилейном микрорайоне. В январе 2019 года открыли первую очередь сквера, который станет частью масштабного проекта. В ноябре того же года главный архитектор города Наталья Машталир презентовала детальный проект второй очереди сквера и общую концепцию развития набережной, которая свяжет микрорайон с Тургеневским мостом. Год назад власти сообщали , что в мае в ЮМР начнут делать берегоукрепление для набережной к Тургеневскому мосту.

Сколько стоит проект? В марте 2019 года глава Краснодара Евгений Первышов сказал, что стоимость берегоукрепления составит 2,5 млрд рублей. Тогда он предупредил, что сразу денег на строительство никто не даст, но даже если их не выделят из федерального бюджета, город найдет силы, чтобы воплотить проект в жизнь. Спустя полгода стоимость проекта вместе с благоустройством и созданием набережной власти региона оценили в 6 млрд рублей.

На аппаратном совещании 18 января власти города вновь обсудили стоимость реализации проекта. Первый замглавы Краснодара Евгений Наумов объяснил, что документация предусматривает строительство, разделенное на 13 этапов. Общий объем финансирования составит 3,3 млрд рублей. В конце декабря 2020-го городская мэрия направила письмо в администрацию Краснодарского края на получение софинансирования из расчета 93% — краевой бюджет, 7% — местный. По предварительной информации, финансирование выделят на февральской сессии ЗСК.

В ответ на заявление о выделении финансирования на сессии ЗСК Первышов попросил не загадывать, потому что ситуация достаточно сложная.