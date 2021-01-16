В Краснодаре началось строительство трамвайной линии на улице Московской

Дмитрий Пославский
В Краснодаре начали строить трамвайную линию на улице Московской © Фото Дмитрия Пославского, Юга.ру

Ветка протяженностью более 5 км пройдет по улице Московской до Петра Метальникова с разворотным кольцом у ТЦ «Стрелка». Всего на новой трамвайной линии будет пять остановок и один диспетчерский пункт.

Из-за строительства на три месяца изменится движение транспорта на улице Московской —  пяти автобусных и пяти трамвайных маршрутов. Трамвай №15 временно приостановит работу, но от остановки «Улица Островского/КубГТУ» до РИП создадут временный трамвайный маршрут № 0, проезд в нем будет бесплатным. 

Движение автомобилей перекроют по улице Московской со стороны Зиповской. С Московской нельзя будет выехать на Солнечную. Водители смогут доехать до последнего разворота перед Солнечной и развернуться назад в сторону Зиповской. Подробнее о движении транспорта можно почитать здесь.

Краснодар Общественный транспорт Трамвай Транспорт

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